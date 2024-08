Olimpiadas

Juegos Olímpicos. Alrededor de ellos se agolpan recuerdos de toda la vida, de cada cuatro años de existencia. Pero, como todo, lo que se marca con intensidad pétrea es lo que se siembra en la infancia y ahí queda, para siempre jamás. También la juventud, con sus ínfulas y padecimientos, se arrastra como un debe el resto de nuestra existencia. Luego ya parece que la memoria, como el resto del cuerpo, empieza a fallar. Las cosas pierden trascendencia. Tengo vagos recuerdos de la olimpiada de Moscú en 1980. No hay nada concreto, como el Mundial de fútbol 1978, pero sí una sensación, un sentir que cuatro años después, en los Juegos de Los Ángeles, ya se integraría en mí en plenitud. Aquel verano de 1984 -el número es una cifra mágica para cualquiera a quien le guste la literatura- yo me machaqué las piernas como nunca jamás había hecho ni volvería a hacer. Batí todos los récords en el maset donde pasaba los veranos de mi infancia.

En ese evento la selección masculina de baloncesto logró la inesperada plata frente a los Estados Unidos de un joven Michael Jordan. También fueron los Juegos de las cuatro medallas de oro del impresionante Carl Lewis, cuyo apellido aún pronunciaba tal cual sonaría en castellano; el /lúis/ que decía el comentarista no me encajaba de ninguna manera. Era cuando en la vieja EGB no se empezaba a estudiar inglés hasta el sexto grado, justo el que yo empezaría aquel año. Este atleta se convirtió en uno de mis primeros héroes, ganó los cien metros lisos, los doscientos, el relevo rápido y el salto de longitud. Entonces oí el nombre de otro mito, el atleta negro que desafió a Hitler: Jesse Owens, quien de inmediato también se convirtió en otro de mis ídolos. Atleta que consiguió cuatro medallas en Berlín -las mismas que Lewis-, delante de los racistas que hablaban de la superioridad de la raza aria. ¡Toma ya! In your face, Adolf!!

Pero hay unos Juegos Olímpicos que recuerdo aún con más cariño: las de Barcelona en 1992. Asistí junto a un grupo de amigos a la final de los 100 metros lisos. La ganó un velocista británico, Linford Christie. Vimos otras cosas, pero esa fue la más memorable. Por la tele seguí la épica de Fermín Cacho, vencedor de la prueba reina del mediofondo en atletismo, los 1.500 metros lisos, el sorprendente bronce en pértiga de Javier García Chico, en una competición donde el plusmarquista mundial, Sergey Bubka, el primer hombre en saltar más de seis metros, quedó último al fallar sus tres intentos en una altura muy por debajo de su marca. Me perdí, ya es raro -no recuerdo el motivo-, la final de fútbol donde España ganó el oro. Hubo mil cosas maravillosas en esos juegos olímpicos. También supongo que abundaron las malas.

No fuimos los mismos tras 1992

En todo caso, la capital catalana sufrió un remozo tan brutal que ya nunca volvería a ser la misma, para bien y para mal. Lo mismo que yo, que la sociedad española. Fue también el año de la Expo de Sevilla. Entrábamos, como país recién integrado en la Unión Europea, en la modernidad. Creo que en ese momento España, por fin, se quitó muchos complejos. Ahí seguimos; aún nos quedan algunos.

Editor de La Pajarita Roja