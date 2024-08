Es un símbolo que en España procede de los Reyes Católicos y se ha mantenido mucho tiempo, aunque hoy no este bien visto ni se use oficialmente. No pasa nada. Son épocas. Calificarla de inconstitucional, franquista o fascista demuestra una gran ignorancia histórica. Los cuatro evangelistas se representaron en forma de tetramorfos, y el águila se asocia a San Juan.

Isabel la Católica, devota de este santo, la incorpora a su escudo personal y luego al de los Reyes Católicos. La connotación del águila es de algo grande y hermoso, que se eleva por encima de las cosas, de fuerza, poder, dominio y valentía. Se usa desde tiempos remotos, aparece ya en el imperio hitita (s. XVII-XII a.C.), en la Grecia micénica, en Mesopotamia, Ciro el Grande y su imperio aquemida la tenían como enseña, igual que las legiones romanas y de ahí a Bizancio y al imperio Romano Germánico de la casa de Habsburgo, cuya rama española era la casa de Austria, y a los zares de Rusia. En el s. XVI, Carlos I, como emperador, introdujo el águila bicéfala en España. El águila de San Juan ha permanecido durante siglos y esta en la Constitución del 78. No se elimina del escudo español hasta 1981 en que se sustituye por la corona real, y se incorpora la flor de lis borbónica. Se encuentra por toda España y Portugal en multitud de edificios históricos, públicos y privados: el Alcázar de Segovia, el Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza y en países como Puerto Rico, Países Bajos, Chile y Colombia. Que se usara en tiempos de Franco no debería suponer borrar 500 años de historia.

