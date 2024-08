Los fenómenos meteorológicos adversos son aquellos que afectan a la seguridad de las personas y medios materiales. Son producidos cuando se superan ciertos umbrales, lluvias, tormentas, temperaturas máximas y mínimas, nieblas, fenómenos costeros, etc.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene ya una vigencia de casi 30 años. Esta ley prioriza las medidas colectivas ante las medidas individuales, su propuesta es adaptar el puesto de trabajo a la persona. Recientemente se ha publicado el Real Decreto Ley 4/2023, el cual modifica el Real Decreto 486/1997, hasta ahora vigente en materia de trabajos al aire libre y en locales que no pueden mantenerse cerrados.

Obligaciones de las empresas

Las empresas están obligadas a prever unas medidas adecuadas a los fenómenos meteorológicos adversos en los trabajos al aire libre o locales que no se pueden cerrar. Las evaluaciones de riesgos deben tomarse teniendo en cuenta la exposición a fenómenos meteorológicos adversos, atender a las tareas a realizar y a los estados de las personas trabajadoras. El protocolo de actuación debe ser claro y conocido por toda la estructura de las empresas. En dicho RD se señala que se puede incluir la prohibición de realizar algunas tareas en según qué condiciones meteorológicas, si no se pueden aplicar medidas que garanticen la protección laboral. Debe prever la existencia de una posible adaptación de las condiciones, un cambio de horario y la eventualidad de prohibir la realización de ciertos trabajos.

Riesgo de accidente laboral

La Organización Internacional del Trabajo alerta de que el riesgo de accidente laboral aumenta en un 10% en el caso concreto del aumento de temperatura. Una alta temperatura provoca daños en la salud e incluso puede provocar la muerte. La acumulación de calor por actividades físicas intensas aumenta el riesgo. Las medidas preventivas no solo deben ser gorra, hidratación, crema solar, etc. Entre otras pueden aumentarse los descansos, no trabajar en soledad, una correcta vigilancia de la salud, reducir la exposición, etc.

Es necesario formar e informar al personal laboral, y a las personas encargadas de los servicios sobre protección y prevención de los efectos sobre la salud. Las empresas tienen que adoptar medidas. Adoptar un protocolo dentro del cual es muy importante evaluar la posible exposición al riesgo, y hay que tener en cuenta determinados factores como pueden ser la edad, patologías previas, etc. Las políticas de adaptación al cambio climático deben de desplegar acciones públicas con especial cuidado a la población trabajadora más expuesta y más sensible.

