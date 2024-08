El circ i el pallasso

Un mitòman és un mentider compulsiu, no importa si la realitat el desmenteix, el seu fi és aconseguir l’efecte immediat de la mentida. Arran de l’assassinat de Mateo, el xiquet de 10 anys de Mocejón, Antonio Ortolá, regidor de la Policia Municipal de Castelló, en una clara i rotunda afirmació va reproduir en el seu compte de X el piulet «Confirmado: el asesino es un magrebí».

Molt fina és la línia que separa la manipulació informativa i la manifestació mentidera, de la notícia. En aquest cas podríem suposar una jugada per a encaixar el problema migratori i un intent de segar l’herba sota la democràcia. Aquest polític cal donar-li menjar a part, té més barra que un australopitec, no s’assabenta de quin és el seu paper.

No sols desprestigia al seu partit que poc importa, sinó a l’Ajuntament de Castelló. De veritat no sabia que era mentida la piulada rebuda de X?, tan enterbolits té el cervell i els ulls que no és capaç d’esbrinar la veritat de la mentida?, tan incondicional seguidor és del piulador que li va enviar la notícia falsa? La incompetència política del regidor de Policia Local, la perillositat social que representa aquest home en l’exercici del seu càrrec comença a ser escandalós. Afirmar rotundament un fet que ni tan sols la Guàrdia Civil coneixia, és un símptoma d’estupidesa maliciosa o d’una perniciosa ignorància, sobretot per a un regidor que ha de demostrar contínuament una sensibilitat sense prejudicis de cara a tots els col·lectius que es troben dins del seu municipi.

Manifestar de cop i volta que l’assassí d’un xiquet de deu anys és un magrebí, sense cap prova, és un delicte que hauria de ser considerat d’odi per les implicacions socials que té de desprestigi i culpabilització d’un col·lectiu. Si com diuen és llicenciat en Dret, deu de saber que la llibertat d’expressió no protegeix ni la mentida ni la falsedat; i com a advocat i polític hauria de saber que les afirmacions han de provar-se. Hi ha un proverbi turc que diu «quan un pallasso es muda a un palau no es torna un rei ... El palau es torna un circ». I en això s’està transformant el palau de la casa de la vila de Castelló. La cap de pista està obligada a prendre mesures.