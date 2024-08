Llibres a les escombraries

Passejant pel nostre Castelló he vist al costat de contenidors de fem un munt de llibres perfectament apilats i em preguntava sinó serien restes de les dues biblioteques municipals que recentment han tancat (Casalduch i carrer Major) en un procés de política cultural de l’Ajuntament que no sabem quan i com acabarà.

Però el fet de tancar biblioteques o contemplar llibres a la vora dels contenidors de paper sembla que no preocupa a ningú. Cap manifestació de la ciutadania, cap preocupació dels responsables per substituir aquests espais culturals. Mal símptoma. No és sols això, hem oït de vegades la coneguda frase de no saber què fer amb els llibres amb les biblioteques familiars heretades: «No sé què fer amb tants llibres!». «Ara tot està a internet». «Sols fan que acumular pols en els prestatges». No es sap que fer amb ells, molesten igual que un moble vell. Arguments significatius i alhora terribles. En el millors dels casos acaben en una llibreria de segona mà, venuts a pes, a cèntims, a l’espera de què una voluntat anònima els rescate com aquells xiquets de l’orfandat que esperen cada dia una família que els allibere. O com Miguel de Cervantes, presoner a Argel, esperant anys una mà redemptora.

Mentrestant, què estudien uns altres, què utilitzen els llibres uns pocs per a aprofitar-se la resta. Com deia M. de Unamuno: Què inventen els altres!, una boutade molt espanyola, compartida per gran part de la societat. Recorde episodis sobre el maltractament de llibres de diverses maneres en la nostra història que també formen part de l’educació que hem rebut. En el segle XV dels Reis Catòlics, el de la Inquisició, podem veure un quadre de Pedro Berruguete (Sant Domènec i els albigenses. La prova del foc), una escena d’una foguera en la que estan cremant llibres presidida pel sant junt a altres eclesiàstics i nobles. L’establiment d’un índex de llibres prohibits va propiciar per part de l’església i la Inquisició la persecució dels que en tenien alguns acusant-los d’heretges o simplement de desviar-se de l’església catòlica. Cremant als heretges com als llibres. No pensem que aquesta pràctica fou episòdica sinó que va durar segles arribant al XIX. Pràctica educativa radicional que el dictador F. Franco va continuar durant 40 anys més amb l’estreta complicitat de l’església. En la postguerra, a aquell que li trobaven el Romancero gitano de F. Garcia Lorca, estava perdut: era la prova de què havia lluitat amb la República, ja que el govern va repartir un exemplar als soldats. És a dir, que els nazis no van ser els inventors de la crema de llibres tan habituals en les places de Berlin, Frankfurt o Gotinga, mostrant el rebuig als que no seguien l’ideari. Açí a Espanya, quan van entrar els franquistes en les ciutats vençudes van cremar llibres de les biblioteques o les universitats davant de tots pel seu axioma Mort a la intel·ligència! Actualment, alguns ajuntaments governats per la santa aliança del PP i Vox vigilen a les biblioteques què llibres s’han de comprar o retirar. No és suficient que la gent llegeixa poc, sinó que a aquells que ho fan se’ls ha de dirigir cap els propòsits dels governs municipals, no siga que s’estiga construint amb els llibres una societat transgressora, igualitària, lliure.

Catedràtic d'història