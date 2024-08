Un voto agrario de castigo

En un escenario político donde las noticias aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, me gustaría reflexionar sobre las importantes repercusiones de la tendencia del voto agrario europeo.

El que fuera ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, titula un artículo así: «Los agricultores protestan con su voto contra sus gobiernos» y la verdad es que, repasando los resultados de los últimos comicios, no va nada desencaminado. Las elecciones para designar a los europarlamentarios dieron un primer varapalo a aquellos grupos que desprecian las reivindicaciones del mundo rural, especialmente a los Verdes que perdieron presencia tanto en varios países como en el cómputo continental. Ursula Von der Leyen mantuvo la presidencia tras sentarse con el COPA-COGECA y comprometerse a rectificar temas como la reducción de burocracia, el acuerdo comercial con Mercosur o la protección del lobo. En Francia, el voto de los agricultores y ganaderos renegó definitivamente de la izquierda y de Macron para apoyar partidos conservadores. También en el Reino Unido el voto rural contribuyó al hundimiento de los tories. El voto del medio agrario y rural ya ha empezado a decir en las urnas que no está dispuesto a que sus gobernantes les tiren a la calle. Y no hará más que radicalizarse si los partidos no demuestran con hechos una defensa real del sector. Estamos a punto de entrar en un punto de no retorno: una de cada cinco hectáreas abandonadas, falta de trabajadores y un casi imposible relevo generacional. Sobran las evidencias: las actuales políticas agrarias son un fracaso y perjudican a productores y consumidores. Que ningún gobierno se sorprenda luego y nos culpe de radicalización si no atiende nuestras demandas.

Presidente de AVA-Asaja