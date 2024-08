La Marjaleria es para el verano (II)

En mi artículo de la semana pasada vimos como las casas de la Marjaleria de Castellón que se encuentran en suelo no urbanizable (bien sea común como protegido) pueden legalizar su situación de forma ágil y sencilla, y no muy cara. Respecto al suelo urbano la cosa cambia bastante. Según informan desde el Ayuntamiento, la urbanización de la partida Patos Gumbau, que incluye 86 parcelas (79 con viviendas), su coste de regularización saldrá por una media de 21.265 euros delala (si me permiten la broma).

El problema en estos casos no es el cuánto vale, que va unido con el qué servicios me van a dar, sino el cuándo lo tendré que pagar y si voy a poder financiarlo sin tener que buscar a un banco que, como la casa todavía no es legal, va a ser complicado que me dé una hipoteca a 20 años para poder ir pagando a unos 200 euros al mes, aproximadamente. Y, en el caso de que así sea, que esta sea a 20 años y no a un periodo más corto y, por lo tanto, con cuotas más elevadas.

Financiación

Es evidente que el problema va a ser la financiación, tal como lo está siendo en todo el urbanismo en general. Y solo con unos propietarios con un riñón bien cubierto se puede hacer frente a una urbanización tan importante y tan completa. La otra solución es que exista un urbanizador (constructor) que esté dispuesto a soportar una programación a cinco años prorrogable a cinco años más. O que este se convierta en el financiador de la operación. Ambas cosas inciertas. Pero hay otras soluciones. Y de eso hablaremos la semana que viene… o no.

Urbanista