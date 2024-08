La corrupció del Partit Popular

Abans que arribara l’estiu, recordaran com tot el Partit Popular va eixir en tromba, ja que Camps havia sigut declarat «no culpable» en el darrer juí de la trama Gürtel, i ens volien fer creure que com ell era no culpable tot el Partit Popular era innocent, de fet, Camps ens volia fer creure que l’havien perseguit més, dels que la justícia li acusava, i és que davant d’un Partit Popular, que a banda de corrupte, és mentider patològic, és imprescindible bons periodistes i tirar mà d’hemeroteca.

Ni a Camps li acusaven en deu casos, ni li reclamaven els diners que ell deia. Ell mentia i ho sabia per a fer-se la víctima. A més, cal tenir molt clara una cosa, en el juí de la Gürtel, el que va fer caure el govern de M. Rajoy, és va demostrar que Camps era el cap de la Gürtel, així ho considerava el tribunal, i clar la pregunta és, si l’Audiència Nacional, donava per demostrat que Camps era el cap de la Gürtel, perquè no el van condemnar? Doncs perquè quan la Guàrdia Civil, que eren els que investigaven el cas es va donar compte que Camps era el cervell, i el van voler imputar, els delictes ja havien prescrit per ell, tan senzill com això.

Altra cosa que el Partit Popular obvia, és que alts càrrecs del Partit Popular de Castelló com Vicente Farnós i Silvia Caballer, si que han sigut condemnats, amb una menció especial per a Ricardo Costa, el del «caviar del bueno», que recordem era el Secretari General del Partit Popular. Quan el PP els presente a Camps com una víctima, no es deixen enganyar, o ho acabarem pagant de nou.

Portaveu de Compromís a Castelló