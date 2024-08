Nada como el verano para ver las cosas con otros ojos. El agua de la playa o la piscina baja la temperatura corporal, pero también sube la de las ideas, que se agitan en nuestro cerebro sin ruidos. Esta combinación nos regala cada año una perspectiva prometedora de nuestro futuro inmediato: en septiembre cambiaré muchos aspectos, haré las cosas de forma diferente, aprenderé esto u otro, haré por fin aquello que no fui capaz de hacer, pero ahora sí es el momento… Esos nuevos hábitos, personales y profesionales, se mueven normalmente en márgenes conocidos y comunes para la mayoría de nosotros, más similares de lo que pensamos: salud, deporte, alimentación, organización, aficiones, tiempo para uno mismo, ser mejor amigo, escribir, leer más. Cambiar, pero dentro de un terreno previsible. Pero, ¿cómo deberíamos cambiar para un mundo que justamente cambia a un ritmo nunca antes experimentado?

Si algo está espoleando el futuro en los últimos tiempos es sin duda la transversal aplicación de la inteligencia artificial. Y digamos que el verano, en la arena de la IA, generativa y en otras facetas técnicas, no ha sido precisamente calmado. Esta velocidad que el sector está experimentando desde hace especialmente dos años no aminora por mucho que nosotros sí lo hagamos. Y esto nos debería invitar a reflexionar sobre cómo construir un nuevo yo que se beneficie de nuevas formas de trabajar, crear, experimentar, convivir y relacionarnos con la IA. Septiembre es el mes ideal para dar con una mejor versión de nosotros mismos, pero más que caer en los tópicos comunes sería bueno que incorporáramos la autoexigencia de comprender mejor este área y su aplicabilidad en nuestro yo del futuro. No nos queda otra. Este septiembre no puede ser otro más: ha de ser otro septiembre distinto y marcar un antes y un después en nuestra manera de afrontar los retos de la rápida evolución tecnológica. No podemos conformarnos con los cambios superficiales de siempre; es imprescindible ir más allá y comprender cómo la IA puede transformar nuestra vida.

