Un govern eficient i de futur

Aquesta setmana hem encetat una nova etapa a l’Ajuntament de Vila-real de la mà d’un nou govern que culmina el procés iniciat amb la signatura del Pacte de la Llum de Tol. Una reorganització de la delegació de regidories amb visió de futur, que mira a la pròxima dècada, i que respon a la voluntat de ser més eficients, d’encarar amb garanties la construcció de la nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora.

L’acord de govern que vaig segellar amb la portaveu de Compromís i nova vicealcaldessa, Maria Fajardo, el passat juliol, va ser fruit d’un treball i una reflexió previs per a l’estabilitat i el progrés de la ciutat. Un procés que va propiciar que, una vegada consensuat el pressupost i encaminat el pagament de deutes pendents, poguérem tornar a caminar junts i juntes, el PSPV i Compromís, i a treballar de la mà per fer que Vila-real continue avançant. Ara, la remodelació de les delegacions que gestiona l’equip de govern sorgeix també d’un procés d’anàlisi davant la necessitat de donar resposta a nous reptes en una ciutat amb una idiosincràsia particular com és Vila-real.

La ciutat més xicoteta d’Espanya i el poble més gran; amb una herència econòmica llastrada pel deute i l’urbanisme de l’etapa anterior del Partit Popular que requerirà encara de molta gestió per tal d’evitar la fallida de l’Ajuntament.

La sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la moratòria urbanística aprovada pel Govern del Botànic amb l’objectiu de frenar l’allau d’expropiacions pregades posa de nou en risc l’estabilitat econòmica de Vila-real.

És per això que una de les premisses a l’hora de configurar el nou govern ha estat garantir que jo mateixa com a alcalde puga continuar dedicant tots els esforços possibles a fer front a l’efecte de les contingències per l’urbanisme. No podem abaixar la guàrdia perquè la factura del deute i l’urbanisme, que ja suma més de 60 milions d’euros pagats des de 2011, pot seguir engrossint-se amb sentències i resolucions a les quals haurem de fer front.

Aquesta ha de ser una prioritat de l’Alcaldia, així com treballar per aconseguir l’arribada d’inversions del Govern central, fons europeus i ajudes d’altres administracions; en definitiva, reclamar el que Vila-real, la segona ciutat de la província, es mereix i necessita. Amb aquest objectiu, he dissenyat un govern municipal en el qual gestionaré directament les àrees d’Agenda Urbana Vila-real 2030, Fons Europeus i també del nou projecte Emfebe (Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional).

Fer realitat 68 projectes

És moment de donar un impuls per fer realitat els 68 projectes fruit del treball conjunt entre consistori i societat civil que vam aprovar amb un consens polític i social històric en el disseny de l’Agenda Urbana. Hem d’aprofitar les oportunitats que suposen els fons europeus a través de la nova estratègia Edusi, anomenat Pla EDIL, que comptarà amb 1.800 milions destinats a les entitats locals, així com altres subvencions europees que ens ajudaran a la modernització de l’administració i a la internacionalització de la ciutat.

A més, hem de seguir sent reivindicatius amb les altres administracions, Generalitat i Estat especialment, perquè complisquen amb els seus deures d’inversions per a Vila-real. Inversions necessàries per a garantir el nostre futur, el lideratge, el progrés i la qualitat de vida. I també és hora de treballar en nous àmbits fonamentals per benestar de la nostra ciutat, amb un projecte que m'il·lusiona de manera especial com és l’Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional i en el qual implicarem també a la societat civil, a experts i a la universitat, perquè ens ajuden a cuidar de la nostra salut emocional.

Amb 14 regidors i regidores formant un equip, hem pogut distribuir les àrees per a guanyar eficiència i construir una nova Vila-real que mire a la pròxima dècada.

L’estabilitat política i el pressupost aprovat faciliten que el nou govern arranque amb velocitat per a la consolidació del gran salt de poble a ciutat; una ciutat que mira al món sense que deixe de bategar el seu cor de poble.

Alcalde de Vila-real