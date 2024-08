‘Verano azul’

Acabant agost, podem dir ja el que és un fet: les comarques de Castelló han patit el seu pitjor estiu sanitari. El conseller Marciano Gómez ho va anunciar i, malauradament, ha complit: amb més ambulatoris tancats que mai, amb horaris més reduïts, amb menys metges, amb menys substitucions de personal i amb caos a les urgències hospitalàries del General, amb mancances en molts departaments... En definitiva, els i les usuàries paguen les conseqüències de la inexistent planificació sanitària que el PP amaga sota l’eufemisme de «planificació dinàmica».

La combinació no és nova: més població (l’autòctona més els turistes), menys metges i recursos per la sanitat pública. Passa cada any. I si no, que li ho pregunten a qualsevol poble de l’interior de Castelló dels que en agost multipliquen per 10 la seua població, però continuen sense ambulància o metge. Però enguany, per desgràcia, la manca de planificació del Partit Popular ha empitjorat la situació.

Tant, que Castelló no ha tingut, a l’agost, servei continuat de transport urgent de pediatria i neonatologia per nadons i xiquets que requerisquen cures intensives. Ni consultoris suficients. Ni personal. Hi ha hagut queixes a tots els àmbits: a les urgències hospitalàries, a nounats, als consultoris de l’interior, a la costa... Malgrat la propaganda, els i les usuàries han patit la manca. Per això, perquè mereixem una sanitat pública de qualitat, des de Compromís exigim menys anuncis i més solucions.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló