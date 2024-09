Estimats diocesans, amics i amigues: avui diumenge, 1 de setembre, celebrem la Jornada Mundial de Pregària per la cura de la creació. Amb aquest motiu, el papa Francesc ens ha adreçat un missatge sota el lema Espera i actua amb la creació.

Esperar i actuar amb la creació significa, com ens assenyala el Sant Pare, «ajuntar esforços» i, caminant juntament amb tots els homes i les dones de bona voluntat, contribuir a «repensar entre tots la qüestió del poder humà, quin n’és el significat, quins en són els límits. Perquè el nostre poder ha augmentat frenèticament en poques dècades. Hem fet progressos tecnològics impressionants i sorprenents, i no advertim que alhora ens convertim en éssers altament perillosos, capaços de posar en risc la vida de molts éssers i la nostra pròpia supervivència» (Laudate Deum, 28).

Esperar i actuar amb la creació significa «viure una fe encarnada, que sap entrar en la carn sofrent i esperançada de la gent». Com ens indica el Sant Pare en el missatge, «la cura de la creació no és només una qüestió ètica, sinó també eminentment teològica». Us recomano que junt amb la nostra pregària també llegim l’exhortació apostòlica Laudate Deum («Lloeu Déu») que el Papa va publicar l’any passat, memòria litúrgica de Sant Francesc d’Assís. Aquesta carta és una continuació de la seva encíclica dedicada a la crisi ecològica.

Aquest setembre, preguem per la cura de la creació. Que les nostres vides siguin «un cant d’amor per Déu, per la humanitat, amb i per la creació» (missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de pregària per la cura de la creació).

Bisbe de Tortosa