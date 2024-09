Taponcito de las narices

Hay que cuidar el planeta y legárselo a nuestros hijos lo mejor posible. Medioambiente sí, pero no a cualquier precio. No es lógico que se haga a base de renunciar al crecimiento. Multitud de normas de la CEE nos restringen, especialmente en la agricultura, con lo que somos menos competitivos. Se para el desarrollo y la producción, se traslada a China o India con un saldo medioambiental negativo.

Una de estas modernidades ha sido que los tapones de plástico de los envases estén unidos a los mismos para incentivar el reciclaje. La realidad es que no se ve la funcionalidad del asunto. Los consumidores no entienden la medida que no es útil ni cómoda, causa muchos problemas. No puedes beber a morro, con lo cómodo que es, porque te da en las narices y se te cae el líquido. O cierra mal y se sale el contenido. ¿Y qué pasa en los estadios deportivos o conciertos en los que se quita el tapón del botellín para que no sean armas arrojadizas, lo que es obligatorio con arreglo a la Ley de espectáculos públicos? Se pone fin a las campañas de recogida para recaudar fondos. Además, se añade una fase más de separación al proceso de reciclado. El tapón suele ser de plástico PEHD y el envase de plástico PET, deberían ser los dos del último, para poder tratarlos juntos. Los sesudos cerebros de la UE no tienen nada mejor que hacer, como controlar la democracia real de sus miembros, o la inmigración o la deslocalización industrial, o incluso la presión o negociación global para que las medidas sean universales. El truco es que si giras dos veces el tapón y luego estiras, lo puedes separar y bebes a gusto.

Notario y doctor en Derecho