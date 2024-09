Comencem un mes de setembre apassionant i molt il·lusionant. Com sempre, tornem amb els deures fets. El curs polític enguany arriba amb molts projectes en marxa o a punt de fer-ho. Després d’uns dies de vacances per a descansar i agafar forces renovades, estic preparada per a impulsar totes i tots junts tots els reptes que tenim al davant. Un dels més importants és la reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament, un projecte anhelat per la ciutat des de fa dècades i molt necessari.

Durant el mes d’agost l’activitat no ha parat i ha estat tan activa com la resta de l’any. De fet, es va publicar el procés de licitació del nou ajuntament, amb una inversió de quasi tres milions d’euros cofinançats per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. Fins a l’11 de setembre les empreses interessades poden presentar les seues ofertes per a fer esta actuació, que donarà seguretat a un edifici que es troba apuntalat en les parts superiors. A més, guanyarà en eficiència, estalviant un 90% de l’energia que consumeix actualment, i en comoditat per a la ciutadania quan ha de fer tràmits o gestions.

També seguim endavant en el desenvolupament de Belcaire C, és a dir, l’ampliació del polígon industrial en més de 700.000 m². Este projecte és clau per al futur de la Vall d’Uixó, perquè farà possible que les empreses que ja estan ací puguen créixer i que noves puguen vindre a instal·lar-se. És una fita històrica, que estava en un calaix des de 2009 i que en els últims anys hem treballat per a millorar el projecte i adaptar-lo a les necessitats i les demandes actuals de la indústria. La legislatura passada vam fer una forta aposta per la reindustrialització amb la construcció del pont que ara dona resultats, perquè sense esta infraestructura viària l’ampliació no seria possible.

Molt s’ha parlat del pont i la seua utilitat. Ara veiem com era de necessari. De fet, era un requisit obligatori per a poder desenvolupar Belcaire C.o vam aconseguir i ja ens beneficiem dels resultats. Amb la urbanització del sòl es farà realitat l’ampliació del polígon. Això suposarà la creació de nous llocs de treball i, molt important també, el manteniment de molts altres. A més aprofitarem els efectes positius de l’arribada de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt. Sé que en els pròxims anys serem capaços de créixer. I això és una motivació per a continuar treballant cada dia per a aconseguir tots els reptes de present i futur que té la Vall.

En els polígons industrials també estem a l’espera que comencen les obres finançades per l’Ivace amb més de 870.000 euros. Abans de la fi d’any haurem instal·lat barreres de control d’accés nocturn, haurem creat dos zones d’aparcament específic per a camions, haurem ampliat el circuit de càmeres de videovigilància, haurem renovat diversos trams de vorera i la xarxa d’aigües, haurem il·luminat el circuit de gincana i pump track, haurem fet un magatzem en la pista de ciclisme i haurem millorat les zones verdes. Tot per a tindre unes àrees industrials més atractives i més competitives, amb més serveis i més amables i còmodes per als treballadors i treballadores.

Molta activitat cultural i d’oci

Arranquem este mes de setembre també amb molta activitat cultural i d’oci. A més de reprendre la programació del Singin’ in the Cave, el cicle de concerts dins de les Coves de Sant Josep, el paratge també serà l’escenari d’un espectacle de gran qualitat el 14 de setembre. Com l’any passat amb l’homenatge de Serafín Zubiri a Nino Bravo, enguany serà Daniel Diges qui homenatge a Camilo Sesto. Serà el tancament de la temporada d’estiu a Sant Josep i comptarà amb la David Pastor Big Band per a recordar al mític cantautor alcoià.

També tornem amb els deures fets en l’àmbit escolar, perquè no hem parat en agost. Ni tampoc en juliol. Hem posat a punt els col·legis, aprofitant les vacances escolars per a fer algunes actuacions de manteniment importants i per a la substitució de tanques.

A més hem continuat amb la construcció del nou CEIP Rosario Pérez, que avança a bon ritme. Igual que el segon pavelló poliesportiu, que també està en marxa. Són dos obres molt reivindicades i que després de molt de treball i molts tràmits ja estan prop de ser una realitat. La Vall d’Uixó ho mereix i tirar endavant estos projectes que costen tant és un estímul per a seguir treballant de valent.

Com moltes altres que ja hem acabat i altres que estem escometent ara i estaran acabades esta mateixa legislatura. És el cas de la regeneració urbana del barri Colonia San Antonio, que beneficiarà 16 blocs d’habitatges i espais públics. També contiuaran avançant les obres del Camí de l’Aigua en el barri del Roser i adjacents i les de rehabilitació de la Torre de Benissahat, totes amb finançament europeu. Els diners d’Europa que han arribat a la Vall són històrics, amb més de 14 milions d’euros.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó