Crònica d’un viatge a Venècia (i II)

A la plaça Sant Marc de Venècia hi ha dues terrasses, bar i, en la tardor del dia, dos orquestetes amb piano, violin, contrabaix, acordió i clarinet. Les dues es tornaven com si fos una competició per fer una estona d’interpretacions, a quina millor, jazz, boleros, blues, pop, balades, clàssica, en fi tot un repertori variat i adient al lloc i moment. Veritablement, els clients dels bars on actuaven, i vianants que escoltaven, estaven encantats bocabadats diria jo.

Un lloc culturalment apassionant, envoltat d’una música que deixava volar la imaginació, creant eixe moment idíl·lic, extraordinari, en el que pots trobar la pau dintre de la multitud.

Venècia és una ciutat calmosa, una ciutat sense contaminació ni lumínica ni ambiental, en la que davant de la tènue llum, no tens por d’anar pels carrerons, no hi ha sordidesa. Entre la multitud no tens angoixa, no hi ha cotxes, ni autobusos, no hi ha bicicletes ni patinets, res que puga entrebancar el pas dels 83.000 visitants i residents temporals diaris escampats per una ciutat limitada d’espai. Si vols veure llocs concrets, porta un bon plànol i una idea ferma, en cas contrari te perdràs literalment i visualment. A qualsevol cantó, carreró o campi, hi ha elements, que fan que t’atures.

El plànol és imprescindible en una ciutat on és difícil orientar-se, on entre les cases, palaus, i els estrets carrerons, el mòbil, perd el senyal. Fer una llista dels llocs a visitar, seria fer un llibre gruixut, però, a títol d’aperitiu vos diré que a part de la plaça Sant Marc, la catedral i el palau Ducal, és important visitar la llibreria «Aqua alta», amb l’espectacular, escala de llibres inservibles per a llegir i la figuera de l’entrada; el palazzo Venier de Lleoní amb l’escultura original d’un personatge sense rostre assentat en un cavall, nuet, i el pene erecte.

A prop, la basílica de Santa Maria de la Salut que pots aprofitar per a visitar-la, o les illes de Murano i Burano amb les seues cases marineres de coloraines vius i les fàbriques d’objectes de vidre. Els pons del Rialto; dels sospirs i tants i bons llocs on passar una setmana inoblidable. Venècia precisa de moltes visites per a conèixer-la si no és que vols passar per un turista d’espardenya.