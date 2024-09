Naufragi moral del PP

El PP valencià ha naufragat moralment. Durant un any, de la mà de Vox, ha desplegat l’agenda ultra censora, manipuladora i polaritzadora allà on governen, com a Borriana. Però només faltava la cirereta del pastís: l’odi malaltís cap aquells que fugen de la fam i de les guerres. Fa pocs dies, Mazón, que governa sol després d’haver botat pels aires el Consell, ha posat la seua diana en les oenegé que treballen en alta mar per a salvar migrants de ser ofegats a la Mediterrània. Si res canvia, l'Aita Mari haurà de pagar 63.000 euros per atracar al port borrianenc, una xifra inassumible per a qualsevol organització sense ànim de lucre. Els motors pararan. És l’avís.

Fins ara, amb Ximo Puig com a president, aquests barcos podien operar en qualsevol port de titularitat autonòmica sense cap cost tenint en compte que la seua tasca humanitària és impagable. Ara, el PP de Mazón i Barrachina han decidit que el seu far és l’extrema dreta i no només criminalitzen la immigració amb una retòrica plena d’odi, sinó que fan fora tota l’artilleria per a acabar amb els que arrisquen la seua vida per salvar-ne d’altres. És trist, però a la Comunitat Valenciana es mercantilitzen els drets humans més bàsics, com és el de la vida.

Per a mi, és lamentable que des de les institucions es perseguisquen persones que fan del bé la seua forma de vida. Mentrestant, la deshumanització de la política que atia el PP cada vegada és més profunda i podreix encara més la societat. Em preocupa el futur que s’està cultivant: més polaritzat i ple d’odi. Entre totes i tots hem d’aturar-ho.

