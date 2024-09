Orgull de poble

Este cap de setmana, Vila-real ha tornat a bategar amb força, engalanada per l’orgull de les nostres arrels. Les festes en honor a la nostra moreneta han començat amb una energia renovada que omple els carrers i els cors a tots els vila-realencs i vila-realenques i a totes aquelles que ens visiten. Des d’este espai, vull compartir amb vosaltres la profunda emoció i orgull que tinc en veure la nostra ciutat celebrant amb tanta alegria compartida.

Tenim una programació que desprén la il·lusió de l’equip de persones de la Junta de festes i la Comissió de Penyes que desinteressadament ens han preparat per al gaudi de grans i menuts.

El concurs de paelles mai falla, amb una participació multitudinària que la calor no va frenar i on l’avinguda desprenia una oloreta que fins i tot arribava al Barri del Crist de l’Hospital on se celebrava el trofeu de petanca.

Vaig poder acompanyar a reina i dames a l’acte de Gegants de festa, encapçalats per Pasqualet i Marigracieta, seguits d’un munt de xicalla i famílies passant-ho d’allò més bé al ritme de xaranga. Una mostra més que la festa és una combinació ideal entre cultura i tradició, per això la Mostra folklòrica, organitzada pel Grup de danses El Raval, ens va oferir un tast d’elles. Sens dubte, un reflex de l’orgull que sentim per les nostres arrels.

D’altra banda, Sonia Mañas, amb la seua gesta de completar 100 piscines per celebrar el 750é aniversari de la fundació de Vila-real, ens ha demostrat la força de l’esperit vila-realenc. La seua dedicació i esforç són un exemple a seguir.

Bon funcionament del punt violeta

No puc deixar d’agrair el bon funcionament del punt violeta, i la resposta que hem rebut. Així com, també, la important tasca que es fa des del departament de Serveis Públics. Una feina que moltes vegades passa desapercebuda, però que és essencial per al normal funcionament de tots els actes.

Convide a tot el veïnat i visitants a continuar celebrant les festes, perquè són l’expressió d’allò que ens uneix.

Visca la Mare de Déu de Gràcia i visca Vila-real!

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial