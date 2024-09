25 años varados

En mi etapa en el sector financiero he viajado bastante por trabajo fuera de la de la Comunitat. He podido comprobar cómo nuestra ciudad no era tan conocida fuera como otros municipios costeros. Cuando me preguntaban el motivo, siempre les argumentaba lo mismo, Burriana tiene todo para convertirse en un referente turístico. Un modelo turístico para una ciudad que ha estado creciendo y desarrollándose de espaldas al Mediterráneo no puede cambiarse de la noche a la mañana. Pero Burriana está sentando las bases para esta transformación. El desarrollo del Arenal, cuyo objetivo es desarrollar urbanísticamente la principal fachada marítima, junto al proyecto de Sant Gregori y la recuperación de la costa sur con el traslado de la depuradora, son buenas pruebas de ello. Desde el gobierno de Burriana estamos trabajando para equilibrar el desarrollo turístico con la conservación medioambiental y por ello, tenemos como prioridad de dotar la ciudad de zonas verdes y áreas para los vecinos, al mismo tiempo que se desarrollan servicios turísticos como hoteles y restaurantes.

La semana pasada, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, anunció un ambicioso proyecto de regeneración del antiguo varadero de Llombart para abrir el puerto a la ciudad y dotar de mayor visión turística a la infraestructura portuaria a través de una plaza gastronómica, así como la creación de un espacio lúdico-deportivo. Un enclave único, a la altura de otras grandes ciudades.

Las obras derribarán el muro que separa el puerto de la ciudad e incluirán la regeneración de 2.200 m² de espacio público con la construcción de una escalera real creando un mirador a la ciudadanía que facilitará el acceso al mar para el equipo de kayak polo. Además, se mejorará la conectividad del área con el vial contiguo que da acceso a la Escola de la Mar y se instalará una escultura portuaria como símbolo de esta nueva etapa de apertura.

Burriana está recibiendo más inversiones y proyectos que nunca con el Gobierno de Carlos Mazón.

Además, nuestra ciudad está desbloqueando y sacando adelante iniciativas que llevaban 25 y 50 años varadas, como el proyecto del Arenal o la urbanización del entorno de Ribesalbes. Vamos a aprovechar el potencial de todos los rincones únicos, y vamos a dejarnos la piel para que Burriana tenga un proyecto claro y de futuro que apueste por la apertura al turismo. Burriana se está abriendo y transformando con paso firme y sin complejos, al igual que lo hará ahora su puerto.

Alcalde de Burriana