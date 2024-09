Primero, castellonenses

La Diputación Provincial de Castellón dejó ayer en pleno mensajes clave para los ciudadanos. Lo hizo a propósito de un debate de calado que desnudó a los dos partidos mayoritarios que ocupan la bancada de la oposición. PSOE y Compromís dejaron claro, con sus posiciones, que antes que la provincia están las siglas de sus partidos.

Esta institución representa la voluntad de una provincia que el 28 de mayo de 2023 decidió en las urnas que el proyecto del Partido Popular debía dirigir el futuro de nuestra tierra. En la oposición quedaron PSOE y Compromís, partidos a los que les cuesta reconocer lo que son pero que ayer quedaron retratados en un debate que desnudó sus prioridades.

El concierto singular promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña a cambio de ostentar la presidencia de la Generalitat nos hace daño. Y ante esta decisión, claramente inconstitucional, el PP alza la voz para defender los derechos de todos los castellonenses.

Esta provincia merece ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de territorios. Es lo que hemos exigido desde la Diputación y la Generalitat valenciana, con nuestro presidente Carlos Mazón a la cabeza. No se trata de pasiones, sino de razones.

Así lo consideramos quienes desde hace años defendemos unas transferencias del Estado acordes con la población que tiene nuestra provincia. Una demanda que el Gobierno de España, en manos del presidente, Pedro Sánchez, nos niega de forma reiterada. Una y otra vez.

Fue el PSOE el que nos condenó con las actuales reglas de financiación autonómica. Es a él al que apelamos para resolverlo. Pero no solo no lo hace sino que además agudiza el problema. Porque ya es bien sabido que aquello que el presidente del Gobierno dice que no hará es lo que acaba haciendo.

Lo hemos visto con la financiación autonómica que sigue sin llegar. Con la ley de amnistía, que Sánchez dijo que nunca aprobaría y hoy es ya una realidad. Y ahora lo vemos con el concierto singular con Cataluña, aquel que la ministra María Jesús Montero negó en agosto y que ahora defiende.

No es nuevo. Ese modus vivendi que el PSPV de Castellón asume y practica con magistral técnica sigue los pasos de Pedro Sánchez. A la zaga, Compromís, que se inviste como abanderado de los derechos de esta tierra. Pero lo que ayer demostraron fue lo contrario. Por esta presidencia, que hoy ocupo con honor y humildad, pasaron otros que dijeron que harían lo que no hicieron. Que salieron a la calle para defender lo que supuestamente era un objetivo común. El que hoy se desnuda y retrata, porque en realidad era una farsa.

Hoy, los castellonenses alzan la voz y nosotros somos sus valedores. El altavoz de unas reivindicaciones que solo exigen justicia. Lo hemos hecho durante años, promoviendo iniciativas para que aquel esqueleto de la nueva financiación que debía llegar a la Comunitat Valenciana y, por ende, a nuestra provincia, se tradujera en un documento en firme.

Salimos a la calle, a una voz, y junto a nosotros, PSOE y Compromís. Los mismos que ayer en pleno se negaron a defender a Castellón, a una tierra que no pide más que nadie, pero tampoco menos. El concierto singular con Cataluña es una ilegalidad. Y no nos van a callar quienes hoy arrodillados solo rinden pleitesía a sus siglas. Aquí estamos para defender a la provincia, aunque algunos se les haya olvidado. Estamos para proteger los intereses de esta tierra, aunque los objetivos de PSPV y Compromís sean otros.

Valentía. Eso es lo que les pedimos ayer a ambos partidos. Pero no la encontramos. Y Castellón merece saberlo. Porque son ellos los que nos niegan mejoras en servicios sociales, inversiones en infraestructuras y una educación pública de calidad. Prefieren hacer funambulismo para no caer del alambre. Porque, ¿qué importa Castellón si el sillón se conserva?

Mala cosa anteponer la ideología a la tierra

Mala cosa esa de anteponer la ideología a la tierra. La de mostrar ceguera frente a una afrenta que nos hace daño a todos. La de no defender la Constitución que todos nos dimos porque el líder mesiánico desea seguir ocupando el trono.

En esta Diputación somos claros y firmes en nuestras convicciones. Nos encontrarán a la hora de plantar cara a quien desea hacernos daños. Somos los más fieles aliados de esta provincia a la que deseamos el mejor de los futuros y por la que luchamos para lograr el respeto a sus derechos.

Primero castellonenses. Siempre. Y ese es el mensaje que esta provincia debe conocer del debate plenario. El Partido Popular que los ciudadanos decidieron convertir en gobierno estará siempre al lado de las familias que cada día luchan por el futuro de esta tierra. Sin ambigüedades ni titubeos. Porque frente a la traición, justicia.

Presidenta de la Diputación de Castellón