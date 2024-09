Todos machistas menos Vox

Anteayer recibíamos la terrible noticia del asesinato de una mujer. Un varón acabó con su vida en el marco de las relaciones intrafamiliares. Vaya por delante mi repulsa, mi condena y mi deseo de que el autor cargue con todo el peso de la ley. Hacia la familia de la víctima todo mi dolor y mi apoyo. Y sí, han leído bien, no he escrito violencia de género, sino intrafamiliar. Me da igual que sea por machismo, por odio, por celos, por venganza, por enfermedad psiquiátrica, por alcoholismo, por drogadicción, o por depravación en general. Este crimen demuestra una vez más que las denominadas políticas de género son un fracaso y una estafa monumental impuesta por la izquierda y en la que ha caído todo el consenso progre.

Contra esta forma de ver las cosas solo está Vox que, contra viento y marea, a costa de tragarnos insultos, viene diciendo desde hace más de 10 años que la delincuencia, y en concreto la que se dirige hacia la mujer, solo se previene con más medios humanos y materiales para nuestros Cuerpos de Seguridad, y sobre todo con penas mucho más duras; no con eslóganes morados de puño en alto. Me honra que el despliegue de la Policía Local en Sant Pere 2024 supuso los mejores resultados en prevención de la delincuencia sexual. Es muy sencillo: más policía igual a más seguridad; penas más duras igual a menor delincuencia. El dato mata al relato. Machismo es no endurecer las leyes contra los asesinos. Es no velar y proteger a nuestra policía. Luego machismo es todo lo contrario a Vox.

Portavoz Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castellón