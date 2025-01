84.000 euros

Si alguna persona haguera aparcat 105 vegades en la zona blava de Castelló i haguera decidit ignorar l’ordenança municipal, no pagar per aparcar o excedir-se del temps permés, probablement s’hauria trobat amb una multa. I si, a més, en veure la sanció al parabrises del seu cotxe, haguera decidit que vosté està per damunt de les normes de l’Ajuntament, li assegure que l’Ajuntament de Castelló li hauria reclamat la suma total de 8.400 euros. I, evidentment, li’ls hauria cobrat. A no ser que haguera sigut el regidor de Mobilitat del PP. En eixe cas, sembla que no. En eixe cas, seria, senzillament, un «tipo con suerte».

Per començar, vull deixar clar que m’alegre que la Fiscalia no haja trobat indicis que Ramírez utilitzara la seua influència per evitar pagar les multes. Només faltaria. Però que l’actual regidor de Mobilitat, candidat a la llista municipal del Partit Popular i president de Nuevas Generaciones a Castelló s’haja aprofitat del fet de tindre un cotxe de renting per eludir pagar la zona blava i estafar la ciutadania no hauria de ser motiu d’orgull per a l’alcaldessa, Begoña Carrasco.

Malgrat que el PP i Vox ens van impedir a l’oposició accedir a aquesta informació, la policia judicial ha confirmat que, de totes les vegades que el regidor va decidir no pagar la zona blava (diverses vegades cada setmana), 105 multes han quedat sense pagar. Això equival a 8.400 euros que el regidor de Mobilitat deu a Castelló. El més preocupant és que ningú al PP haja demanat que pague. Això només demostra el grau de menyspreu d’aquest partit cap a la ciutadania. Que se’n riuen de nosaltres, vaja.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló