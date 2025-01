Año viejo, año nuevo

Se cierra el año viejo y comienza el imprevisible año nuevo. Y esto, desde la antigüedad, son las fiestas de invierno, que ya celebraban no solo los romanos, sino muchas otras culturas anteriores, llegando hasta nuestros días en que, bajo distintas perspectivas, siguen vigentes.

El fin de año viene ya celebrándose desde 1582, en que comenzó a regir el calendario gregoriano en Europa, aunque la reforma la había iniciado Julio César ya con anterioridad dedicando el 1 de enero al dios Jano, con una cara que miraba el pasado y, con la otra, el futuro. Termina (o empieza) con bailes, ruidos, fuegos artificiales, besos, quema de muñecos, tirando agua en la calle, rompiendo vajillas, etc. La tradición (o superstición) aconseja en esa noche no comer langosta (porque camina hacia atrás), cangrejo (por caminar de lado), ni pollo (tiene alas y podría salir volando toda la ilusión). Para el cristiano cada día puede ser un año nuevo. Hay también rituales de limpieza, vestir ropa nueva, amarilla (suerte y alegría), comer 12 uvas, sonar las campanadas a medianoche, comer lentejas, cerdo, paella como plato típico español, etc., señales de buen augurio y prosperidad.

En realidad muchos actos provienen de fiestas antiguas como las Saturnalia, las del Obispillo, las de los locos, las Lupercalia (fecundidad y purificación). El papa Gelasio las prohibió en el año 496. Luego siguieron, asimismo, las Matronalia, fiesta de las mujeres casadas, que en alguna zona se celebra por Santa Águeda.

Algunas contienen valiosas dedicaciones religiosas como la Natividad, la Sagrada Familia (instituida por Benedicto XV), o el Jubileo; otras como el Día internacional de la paz y la confianza, de la ONU. Que ese 2022 llegue con prosperidad y paz.

Profesor