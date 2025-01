Benvinguts, Vila i Termet!

Aquest dissabte la ciutat de Vila-real donarà la benvinguda a dos nous components de la família gegantera que ens ajudaran a reforçar una de les senyes d’identitat del nostre origen llaurador i que enfortiran una tradició recuperada per l’enyorat Pasqual Batalla com són els gegants. De la mà de la Colla Gegantera de Vila-real ens alegra que Vila i Termet, dos figures del nostre gosset rater, puguen acompanyar a partir d’ara Pasqualet, Maria Gracieta, Jaumet i Pinella. Fent honor al nostre cor de poble no podíem deixar de fer aquest nou reconeixement a una raça, el gos rater valencià o també conegut al nostre poble com a fusterier, que gràcies al treball dels aficionats i criadors de la nostra ciutat va estar reconeguda en 2022 com a raça internacional per la Federació Cinològica Internacional (FCI).

Per a Vila-real, el fusterier és el gos de casa, el gos dels nostres llauradors. Personalment encara recorde al meu avi, amb la seua gosseta al cabàs de la motocicleta que utilitzava per a desplaçar-se cada dia al tros. El fusterier ha sigut sempre la millor companyia per a les tasques del camp.

Vila-real és sens dubte un dels bressols del gos rater, ja que donada la dedicació dels veïns i veïnes de Vila-real amb les tasques del camp, es va propiciar la popularització d’aquesta raça, a causa de la seua condició de caçador, avisador i fidel company dels nostres llauradors. Aquest arrelament es documenta des de principis del segle XX, coincidint amb l’auge del cultiu de la taronja, i és gràcies al treball de tots els aficionats i seguidors del fusterier de Vila-real que s’ha mantingut la puresa de la raça al llarg dels anys. Com a alcalde de Vila-real vaig tenir l’orgull de poder assistir a l’acte celebrat a Madrid, en el marc de l’Exposició Mundial Canina (World Dog Show), per a declarar el gos rater valencià com a raça internacional per la Federació Cinològica Internacional (FCI). Juntament amb els representants del Club Espanyol del Rater Valencià (Cerva), presidit aleshores pel vila-realenc Joan Quemades, vaig poder ser testimoni d’un moment històric per a la nostra ciutat, doncs del total de 16 exemplars examinats per a la declaració, 14 eren propietat del criador vila-realenc Batiste Soriano.

Per a Vila-real i per a la Comunitat Valenciana, aquest reconeixement va suposar un pas endavant en la protecció i difusió de les nostres senyes d’identitat i la nostra tradició. Es d’agrair el treball del Cerva en aquest procés per al reconeixement mundial del gos rater, però també el paper de criadors com el senyor Batiste Soriano, Blas Batalla o la família Portalés i tants altres que han lluitat per la supervivència del gos rater. Un pas important que projecta el patrimoni històric i cultural de Vila-real més enllà de les nostres fronteres. Per això, des de l’Ajuntament de Vila-real vam estar des del primer moment al costat del Cerva, de l’associació local i dels criadors, i els vam retre homenatge per aquest assoliment. A més, el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la declaració com a patrimoni cultural i històric de Vila-real del gos rater valencià, atés que a més la nostra ciutat és l’única població de la Comunitat Valenciana que compta amb una associació per a fomentar la raça.

Unió de dues tradicions

Ara, donem un pas més per a la difusió i protecció del gos rater amb la benvinguda i bateig de Vila i Termet. En aquest cas, gràcies a la col·laboració de la Colla Gegantera de Vila-real, amb Carles Chiva i la resta de components. Amb la incorporació dels dos gossets raters als nostres gegants, unim dues tradicions que formen part de la nostra identitat i història com a poble: els gegants i el gos rater, el nostre fusterier. Estic segur que Vila i Termet ens ajudaran a donar a conéixer aquesta tradició entre els més xicotets i a fomentar que aquesta raça perdure; i a continuar en la nostra important tasca de sensibilització per al benestar animal, en la nova relació que l’ésser humà ha de tenir amb els animals.

Exemple del nostre compromís amb la tradició i el suport a la cura dels animals és també la Matxà de Sant Antoni que des de fa 52 anys organitza la Congregació de Lluïsos i que, aprofite per a recordar, seguim esperant la resposta de la Generalitat a la petició, tramitada fa 9 mesos, per a la seua declaració com a bé d’interés cultural immaterial. Com a padrins de Vila i Termet actuaran la Junta de Festes, la Colla Gegantera de Benetússer, el Grup de danses Sant Roc de Paiporta i Batiste Soriano. A més, es retrà un merescut homenatge pòstum a l’enyorat Pasqual Batalla, impulsor de la recuperació dels gegants de Vila-real en 2013, juntament amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull, pel seu 25é aniversari. Pasqual estaria molt orgullós de veure que la família gegantera de Vila-real continua creixent i que cada vegada és més estimada i reconeguda. No ens oblidarem dels nostres germans valencians que han vist sacsejades les seues vides, i per això també podreu col·laborar amb les polseres commemoratives a benefici de les colles padrines afectades per la dana. Un acte que estic segur ens connectarà amb el nostre cor de poble i amb les arrels que ens fan únics.

Alcalde de Vila-real