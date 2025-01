Hace tiempo leí un artículo de Antonio García-Santesmases, destacado catedrático de filosofía política y, al tiempo, dirigente del PSOE, en el que se preguntaba qué le pasaba a la socialdemocracia en general y al PSOE en particular. Según él, la respuesta exigía que la socialdemocracia, el PSOE, fuera más allá. O dicho de otra forma, aunque se podían ganar las elecciones, no se podían resolver dignamente los nuevos y complejos problemas con las viejas recetas. Y la verdad es que tenía razón porque, aunque las viejas recetas en manos de gobiernos socialdemócratas tienen más margen de valores, bienes sociales y oportunidades, los pactos entre centroizquierda y centroderecha se producían en un marco con unos límites que mantenían injusticias y desesperanza (minimizar el Estado, privatizar lo público, relajar la progresividad fiscal, salarios bajos…).

Precisamente es ahora, años después, con Pedro Sánchez al frente del PSOE, cuando los documentos de los congresos (el 40º de 2021 es un ejemplo claro) empiezan a hablar de hacer que la praxis política supere la buena gestión y sea reformadora, de combatir con nuevos valores todo tipo de dominación, de que la lucha por la igualdad sea un Estado redistribuidor pero sobre todo una lucha directa contra la desigualdad, etc. En todo caso reconozco que a pesar de la dificultad de gobernar España sin mayoría y con una derecha política, dígase PP y Vox, que ha optado por negar el diálogo y la propuesta alternativa e instalarse en el insulto, la cosa no va mal, va bien. Así es que no me extraña que en algunos centros de estudios políticos hablen del buen camino que sigue la política económica del gobierno del PSOE y, en otros, de la rara avis que es Sánchez dentro de la socialdemocracia.

Analista político