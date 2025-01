Quan comença un nou any omplim la nostra ànima de bons desitjos. Segurament un dels que més ens passa pel cap és que hi haja més diàleg. Hem de fer un esforç per aconseguir-lo, però en aquest plantejament no té cabuda el conseller Rovira.

El màxim representant de l’ensenyament valencià ha provocat enfrontaments amb tota la comunitat educativa: associacions de famílies, associacions de directors i directores de primària i secundària i sindicats educatius. En un any i mig de no gestió s’han convocat concentracions i manifestacions per demanar la seua dimissió.

Però si tot això és greu, encara s’ha superat amb la seua actitud. Ha perdut les formes a Les Corts Valencianes i aquest fet va causar la suspensió del plenari durant deu minuts per la crispació provocada. A més, ha sigut capaç de mostrar una falta total d’empatia amb els familiars del treballador de Tragsa que va morir al col·legi de Massanassa. O quan en un CEIP d’Alacant una mare va decidir pujar als muscles al seu xiquet, que va amb cadira de rodes, perquè no funcionava l’ascensor, misteriosament el conseller va acusar el centre educatiu d’un boicot contra la conselleria.

Els valencians i valencianes no volem tindre un conseller sense cap tipus de respecte pel càrrec ni per la comunitat educativa. Un conseller que no creu en el diàleg. Un conseller que gaudeix amb la provocació constant.

El poble valencià no es mereix un conseller que ja passarà a la història com el conseller de la mala educació.

Diputat del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes