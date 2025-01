Adiós, 2024

Se nos ha ido el 2024. Escribo esto cuando todavía estamos en el año viejo, pero soy consciente de que saldrá la primera semana del nuevo. En otras palabras, que esta columna nace ya vieja, obsoleta, del curso pasado.

Cuando termina un ciclo solemos echar la vista atrás y hacer un resumen. Sí, lo sé, esto tocaba la semana pasada, pero las notas de mi hijo estaban tan frescas encima de la mesa que no me pude aguantar. Es lo que tiene el escribir esto con cierto margen de tiempo, que cuando lo mandas, a veces, parece caducado. 2024 ha sido el año de la dichosa dana. Ahora se escribe con minúsculas, que la RAE ya la ha colado en el diccionario. En casa hicimos apuestas a ver cuánto tardaba en decirla el rey en su discurso navideño. Nada, unos segundos y ya salía de su boca. Todos nos reímos. Casi diría que es el primer chiste sobre la terrible desgracia acaecida en Valencia. No pasa nada, está bien reírse de todo un poco. Eso sí, cuando toca. Y es que hacer un repaso del año nos obliga a volver a la maldita lluvia y se me quitan las ganas de seguir. Qué terrible todo lo sucedido allí.

Si bajamos al terreno individual, supongo que todos habremos tenido un año lleno de altibajos, mejor o peor en según qué faceta de la poliédrica vida. Es lo que hay. La realidad es tan ancha que ni todo puede ir bien ni ser un desastre… la mayor parte de las veces, claro, que años negros, por desgracia, todos hemos tenido, y tendremos.

En lo personal, para mí ha sido un buen año. Sin problemas reseñables en cuanto a salud, el buen funcionamiento de la editorial ha destacado. Hemos publicado casi el doble de libros que nuestro récord, hemos impreso más del doble de ejemplares y las ventas han rozado el triple de los mejores números hasta ahora. Que siga la racha. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos los autores, librerías, imprentas y lectores que nos han apoyado.

Hay más cosas en el devenir diario que la economía. Está claro. Pero qué felicidad poder encogerse de hombros porque todo lo demás ha venido rodado. Salud, dinero y amor. Bien en todos los aspectos. Sé que muchos no han tenido tanta suerte, que hay dos guerras muy grandes en marcha y que algunas perspectivas globales resultan inquietantes. También sabemos que esa paz personal que este año siento es una quimera que sea compartida por siete mil millones de personas.

Los propósitos de año nuevo

Ahora llegan los propósitos de año nuevo. Otro clásico. Pediremos, sobre todo, salud, pero, por dentro, le exigiremos más al futuro. Y no está mal que lo hagamos; hay que ser ambicioso, no debe bastarnos con pasar sin sufrimiento. Debemos esperar alegría y felicidad. Un poco al menos, caramba. He perdido el hilo. Esto empieza a parecer un mensaje de redes sociales, con lo que odio yo esas cosas. Pero hablar por hablar está bien. Soltamos aquello que quiere salir y de lo que muchas veces ni nos percatamos. Aunque creo que no he resuelto ningún misterio hoy, ni siquiera del ámbito personal. En fin, lo normal. Que tengan ustedes un año magnífico. Que nos toque a todos la lotería, aunque no juguemos.

Editor de La Pajarita Roja