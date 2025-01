Per als reis d’Orient

Com que no hi ha carbó suficient per tapar la incompetència de Mazón, sé que els reis d’Orient no compliran el desig que vam clamar més de 80.000 persones en València el passat 29 de desembre. La dimissió, l’encausament (i posterior engarjolament) del que s’ha demostrat el pitjor president de la història de la Generalitat Valenciana és imprescindible per regenerar la malaurada imatge del Consell. I tinc el convenciment de que qualsevol intent de reparació cap a les víctimes de la dana i qualsevol aspiració de passar pàgina ha de començar per la marxa del president de la Generalitat.

Sent aquest el primer dels desitjos, són tants i tan diversos els problemes que pateixen els nostres pobles que me caldrien moltes més línies de les que té aquesta columna per poder atendre tots. Però se’ns dubte, començaria exigint que s’escoltara el crit agònic de les nostres confraries de pescadors, que han aturat els barcos en protesta perquè Brussel·les els escolte. I també demanaria mesures de protecció per al nostre camp, davant les amenaces de productes i plagues de tercers països o de nous tractats (com el de Mercosur).

A més, 2025 ha de ser l’any en què fem fora de les institucions el negacionisme climàtic, més encara després del que ha passat. I l’any en què les institucions donen solució a problemes cada volta més greus, com l’accés dels joves a l’habitatge, o enquistats, com el col·lapse dels Rodalies o la manca de transport públic.

Com a mínim, que siga un any millor que el que deixem enrere.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló