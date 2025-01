Xiquets dels ulls de Déu

Estimat xiquet, estimada xiqueta:

Avui, amb la tan esperada arribada dels Reis Mags, vull enviar-te aquesta carta a tu, que ara et trobes en una habitació d’hospital o estàs passant-ho malament per un problema que no et permet gaudir d’aquest dia juntament amb la teva família i els teus amics.

T’escric aquestes paraules amb un nus al cor, perquè em recordo molt de tu i m’encantaria poder visitar-te molt aviat. Però saps què? Vols que et compti alguna cosa? Que els Reis Mags han posat els seus ulls en tu perquè mai han vist una mirada tan preciosa com la teva. Melcior, Gaspar i Baltasar, després de fer un viatge molt llarg per a adorar al Nen Jesús que ha nascut en un pessebre, han vingut des d’Orient per a trobar-se amb tu! Sí, han preguntat en totes les cases per tu, perquè no sabien on estaves i tenien moltes ganes de veure’t. Però com són mags, al final ho han aconseguit i m’han demanat que t’escrigui açò.

Els Reis Mags s’han enamorat del teu somriure, han vist les teves ganes de viure, de cantar i d’agrair els detalls que tots tenen amb tu; els encanta la manera tan bonica amb la qual mires els teus pares, com jugues amb els regals i com n’ets de feliç quan reps la visita de les persones que més t’estimen.

Tu ets el xiquet, tu ets la xiqueta, dels ulls de Déu, el seu fill preferit, el regal que sempre besa quan arriba l’hora de dormir. I t’imagines per què? Perquè estàs en tot moment en el cor de Jesús i vol que avui l’acompanyis, perquè ha nascut fa uns dies i té una mica de fred. Estic segur que si guardes algun regal dels que t’han portat els Reis Mags per a Ell, el faràs molt feliç. O també pots fer-li un regal tu mateix; m’ha explicat algú molt pròxim a tu que se’t donen molt bé els dibuixos… T’imagines la cara de Jesús quan vegi el dibuix que li has fet amb tant d’afecte per a Ell? Segur que, si ho fas, mai oblidarà aquest dia. Jesús vol ser el teu millor amic i compta amb tu per a fer aquest món molt més feliç. Ara que estàs travessant un moment difícil, que llegeixes aquestes paraules des de l’hospital o estirat al llit, desitja recordar-te que no t’abandonarà mai.

Bisbe de Tortosa