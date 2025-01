La frase «dato mata relato» está sonando mucho en los últimos tiempos. En la era del bulo y las fake news es más necesario que nunca dar datos para que la ciudadanía extraiga sus propias conclusiones, alejándonos de los discursos interesados. El cierre del año 2024 ha traído nuevos datos sobre la situación económica en España. El año pasado se crearon en nuestro país 501.952 puestos de trabajo en nuestro país. Son ya cuatro años consecutivos en los que el mercado laboral crece y desde 2018 se han creado 2,3 millones de empleos.

Esto significa que ha aumentado el número de afiliaciones a la Seguridad Social (en esos 2,3 millones de personas) y que el total de personas en situación de desempleo también se ha reducido. De hecho, el total de personas paradas supone la cifra más baja en 17 años (desde 2007). Unas cifras nacionales que también se ven en la Vall d’Uixó. Los últimos datos que tenemos disponibles son los del mes de noviembre de 2024, con 1.714 personas desempleadas y una tasa del 11,4%. Estas cifras también son las más bajas desde 2008 en nuestra ciudad, con datos especialmente positivos para las mujeres y para los jóvenes y con un empleo más estable gracias a la reforma laboral.

Antes de acabar el año la revista británica The Economist ya situó a España como la mejor economía avanzada en 2024. Las previsiones para 2025 dicen que España crecerá por encima del 2,4%. En definitiva, en este año que arranca continuaremos liderando el crecimiento entre las economías europeas. Un contexto que en la Vall vamos a aprovechar con la ampliación del polígono. Con el desarrollo de 700.000 m² de suelo industrial en Belcaire C atraeremos nuevas empresas, permitiremos que las ya existentes puedan crecer y generaremos puestos de trabajo y riqueza. La llegada de Volkswagen y de la alta velocidad a Sagunt también harán de efecto tractor para nuestra economía local. Esto solo es posible gracias al trabajo realizado durante estos casi 10 años de gobierno municipal, en la mayoría de ocasiones en silencio y con discreción. Porque la prioridad no es la foto como dicen algunos, sino la transformación y el despegue de la Vall hacia el futuro. Los valleros y valleras tenemos ante nosotros un horizonte lleno de oportunidades y de retos que van a cambiar el rumbo de nuestra ciudad. El aumento de la población, que ya se está produciendo, es uno de ellos. Y vamos a seguir creciendo.

2025 será un punto de inflexión para la Vall d’Uixó. Este va a ser un año clave para la materialización de proyectos largamente esperados. De hecho, mañana volveremos a la rutina después de estos días festivos con la visita a las obras de construcción del nuevo colegio Rosario Pérez, que avanzan según lo previsto y este año espero que finalicen con éxito. Por otra parte, mientras se realiza la primera fase del nuevo pabellón polideportivo municipal ya estamos trabajando en la segunda fase para que el próximo año podamos estrenar esta anhelada infraestructura.

No me quiero extender de nuevo con los fondos europeos Next Generation EU, pero este 2025 también será el del fin de las obras del Camí de l’Aigua, el del avance de la reforma y ampliación del edificio del ayuntamiento y del proyecto de regeneración urbana del barrio Colonia San Antonio. También del inicio de la transformación de la Fàbrica de la Llum en un museo y de la adecuación de su entorno y el del acueducto; así como de la excavación y puesta en valor del poblado de Sant Josep. En total, 17 millones de euros que vamos a ejecutar antes de que esta legislatura se agote. Igual con el parque acuático de Sant Josep, que empezará a construirse este mismo año con fondos propios.

Un deseo muy especial

Hoy es 6 de enero y los Reyes Magos ya han visitado nuestros hogares. Yo he aprovechado, como alcaldesa, para pedirles un deseo muy especial en nombre de toda la Vall: que todos estos proyectos se desarrollen con éxito y que podamos disfrutarlos lo antes posible. Porque redundarán en la calidad de vida de los valleros y valleras. Son el eje de la transformación de nuestra ciudad, a la que hemos preparado para el futuro. Mis deseos se extienden más allá de la Vall d’Uixó, porque los municipios hermanos de l’Horta Sud que han sufrido las devastadoras consecuencias de la dana necesitan la reconstrucción y la recuperación. Más allá de nuestras fronteras, la guerra en Ucrania y en Palestina nos recuerdan la importancia de la paz. Ojalá en este año se imponga el diálogo y se ponga fin a la violencia.

Volviendo al inicio: dato mata relato. La Vall ha dejado atrás la inacción que hace 10 años tenía paralizada esta ciudad. Ahí están las cifras de desempleo, la tendencia al alza en el número de habitantes, la ocupación de los polígonos industriales y el interés que está provocando el nuevo suelo industrial que estamos tramitando. Hay motivos para el optimismo.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó