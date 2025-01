Miguel Polo Cebellán. La mayoría no sabrá quién es. Es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que comandaba Teresa Ribera y de Pedro Sánchez. Puede ser el hombre clave de la catástrofe que asoló Valencia el 29 de octubre. Llegó a su cargo tras ser concejal y miembro del PSOE. No da explicaciones, quizá no puede, aunque tendrá que darlas en su caso en sede judicial, lo que es muy probable, tras cientos de muertos. Tiene que justificar las comunicaciones del día de autos, por qué no se avisó por teléfono del caudal que venía de Chiva (cuatro veces el del Ebro) o si lo hizo. Se centraron en la presa de Forata, pero el peligro estaba en el Poyo. Qué hizo durante el fundido a negro en la reunión del Cecopi. ¿Por qué la CHJ no tiene los sistemas de medición y de alerta temprana que sí tienen otras confederaciones? ¿Por qué no se atendieron las reclamaciones de los ayuntamientos para que se limpiaran los barrancos y se consolidaran sus lindes? En TVE el 20 de septiembre admitió que los barrancos son su responsabilidad. El 30 de julio en un encuentro con alcaldes dijo que no veía problemas, porque las zonas inundables están definidas, todo estaba bajo control. ¿Por qué desaparecieron datos clave sobre el caudal del barranco de la web de la CHJ? ¿Por qué se han paralizado las obras de adecuación y drenaje del Poyo y la Saleta previstas? ¿Y por qué se sigue priorizando la renaturalización del Turia en lugar de tratar de evitar la repetición de esta debacle y salvar vidas humanas?

Notario y doctor en Derecho