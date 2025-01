Una noche mágica

La maravillosa noche de los Reyes Magos es una de las celebraciones más populares y entrañables de cuantas se celebran en nuestro país, lo diga quien lo diga y le pese a quien le pese, pues no hay pueblo, ciudad, grande o pequeña que sea, que no reciba con ilusión la llegada de esos magos, convertidos en Reyes, que vienen de Oriente para devolvernos a la niñez. Una niñez que ahora vivimos a través de la inocente mirada de los más pequeños de cada casa. Y es que no hay noche más mágica que la del 5 de enero, dónde la complicidad de los más mayores despierta la alegría de los niños y niñas, con tradiciones heredadas e historias fascinantes que tenemos la obligación de cuidar y preservar, a pesar de vivir en un mundo tan globalizado.

En casa, la costumbre pasaba porque mi padre trajera del campo unas algarrobas con las que poder alimentar a aquellos camellos que, con toda seguridad, vendrían cansados de viajar por el mundo, siguiendo a una estrella muy brillante que les conduciría hasta Benicàssim y, como no podía ser de otra forma, nos debíamos preparar para recibirles portándonos muy bien y colaborando con los honores propios de la fiesta.

Por eso, días antes pasábamos las tardes en casa de la tía Rosamaría quién, además, era la catequista encargada de prepararnos para tomar la primera comunión. Allí, en su casa de la calle Bayer, y al calor de una cocina económica que recuerdo siempre encendida, pastores, ángeles y demás figurantes ensayábamos los villancicos para la representación del Belén viviente preparado para la celebración de una noche con la que poder agasajar la llegada de Sus Majestades a Benicàssim, después de su largo viaje.

Frente al portal de la Inmaculada, situado en la llonjeta de la Iglesia de Santo Tomás, se montaba un escenario para la ocasión, imagino que dirigido por el tío Joaquín Pérez, entonces encargado de la brigada municipal, y siempre decorado por las manos expertas de Pepito Tárrega Casañ, persona muy querida e imprescindible en la organización de cualquier acto en nuestro municipio, ya fuera festivo, religioso o cultural. Por toda su dedicación altruista, en el año 2002, se le otorgó el reconocimiento de Hijo Predilecto de la ciudad.

Gratitud

En muestra de su agradecimiento, Pepito quiso devolver su gratitud a los vecinos donando, al pueblo de Benicàssim, la escultura que hoy luce detrás de la Fuente del Señor, obra de otro gran artista local, Melchor Zapata, «para que los vecinos tuvieran siempre algo suyo». Me lo recordaba no hace mucho, con esa voz temblorosa que da la edad, confesándome que ese día fue de los más grandes y emocionantes de su vida y del que siempre quedaría eternamente agradecido a su Ayuntamiento, por haber pensado en él para tan noble distinción.

Pero en realidad, quienes estamos y estarán siempre agradecidos, somos los vecinos y vecinas de Benicàssim por su generosidad, demostrada en años de trabajo por su pueblo, reafirmándonos en que Benicássim somos su gente, personas solidarias y comprometidas con todo lo que hacemos, porque amamos y sentimos con orgullo nuestra tierra y trabajamos, día a día, por hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir. Un Benicàssim capaz de evocar momentos pasados, al tiempo que avanza firme hacia un futuro prometedor, lleno de oportunidades para todos, las mismas que nos brindan los Reyes Magos a la hora de poder escribirles una carta con nuestros mejores deseos para todos los benicenses.

Mi deseo para Benicàssim y cada uno de sus vecinos y vecinas es que tengamos salud, porque con ella podremos afrontar con fuerza, ganas y determinación, cada uno de nuestros propios retos ya sean personales o profesionales. Otro de mis deseos es que lo hagamos desde la unidad para que, como benicenses, sigamos generando oportunidades para niños, jóvenes, mayores, para nadie se quede atrás, porque es tarea de todos construir la ciudad donde queremos vivir.

Este Benicàssim del que nos sentimos orgullosos cuando traspasamos fronteras. Porque Benicàssim conoce y respeta sus orígenes, sus tradiciones, pero vivimos abiertos al mundo. Un mundo que nos conoce por nuestras playas, música, cultura y gastronomía, pero que también nos reconoce por nuestra hospitalidad, innovación, inclusión y calidad de vida. Una ciudad preparada para recibir a todos con los brazos abiertos y hacer que su estancia sea memorable.

Que los Reyes le den mucha fuerza a Valencia

Pero también a SSMM los Reyes Magos, les pido mucha fuerza para quienes tanto han sufrido la devastación de una dana que arrasó a pueblos enteros de nuestra querida provincia de Valencia. Que cada vecino sepa que Benicàssim está y estará con todos ellos, ayudándoles en todo aquello que podamos ofrecer, porque somos un pueblo con un gran corazón solidario y así lo seguiremos demostrando cuando más se nos necesite.