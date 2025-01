Orpesa: ¿Quién maneja mi barca?

Para empezar el año, retrocedamos a 1983. En mayo de aquel año, España enviaba a Eurovisión ¿Quién maneja mi barca?, de Remedios Amaya. El tema terminó con un más que sonado zero points. ¿Y por qué me viene a la cabeza una canción de incluso antes de haber nacido? Porque hoy, en Orpesa, también nos preguntamos quién lleva el timón del Ayuntamiento.

¿La respuesta? Un equipo más preocupado por sumar zeros a sus cuentas bancarias que a gestionar el día a día de Orpesa. Si no, acordaos de su primera decisión, equipararse los sueldos a los de grandes capitales de provincia. Una declaración de intenciones que auguraba lo que vendría: improvisación, opacidad y desprecios hacia cualquier crítica o propuesta ajena.

El matrimonio de PP, Vox y Araceli no funciona y las consecuencias las pagamos todos. Coquetean con el fraude de ley, acumulan subvenciones perdidas, censuran pinturas escolares y el personal municipal busca escapar del caos sin que activen los procesos de estabilización y selección pendientes. Si habrá cambio de alcaldía en junio no lo sabemos, pero los presupuestos de 2025 son un augurio de lo que pasaría: más de lo mismo. Sin proyectos, ni inversiones, sin modelo de ciudad. Y si algo sale mal, culparán al gobierno anterior, como siempre.

Lo que Orpesa necesita no es un capitán o capitana que huya de sus responsabilidades, sino un gobierno que de verdad gobierne, que ponga rumbo hacia un futuro mejor. Orpesa merece algo más que un zero points en gestión. Queremos una Orpesa del siglo XXI, no de 1983. Si ellos no quieren, yo me ofrezco a tomar el timón y volver a gobernar para todas y todos.