Per un 2025 més inclusiu, solidari i compromés

Comencem 2025 amb el cor encara encongit pels efectes devastadors que la dana ha deixat en molts municipis de la província de València. Les imatges de les famílies lluitant per recuperar-se són un recordatori colpidor de la fragilitat humana davant la força de la natura i el canvi climàtic. Però, fins i tot enmig de l’adversitat, vull destacar la resposta del jovent, que, també des de Vila-real, ha organitzat recollides d’aliments i ajudes per a les zones afectades. El meu desig més sincer és que aquest 2025 porte la recuperació que aquestes famílies necessiten.

Encetem l’any amb una situació complicada. La manca de pressupostos per part de la Generalitat Valenciana suposa un repte afegit per a Vila-real. Serem nosaltres, des del Govern municipal, qui haurem de fer front a serveis essencials com els Serveis Socials o el Centre d’Atenció Primerenca. Com a govern d’esquerres, tenim clar que no deixarem de banda els xiquets més vulnerables ni les famílies que més ho necessiten. Continuarem treballant perquè ningú quede arrere, assumint responsabilitats que no ens corresponen, però que són imprescindibles.

Projecte col·lectiu

A més, aquest 2025 també vull fer una crida a tots els servidors públics que formen part de l’Ajuntament. Ca la Vila és la casa de totes i tots, i necessitem que el compromís per un funcionament eficient i transparent siga un objectiu compartit. Vila-real no és sols un lloc; és un projecte col•lectiu que requereix la dedicació de cadascun dels qui hi treballem.

Finalment, no podem oblidar la xacra del masclisme que continua assassinant dones pel simple fet de ser-ho. El meu desig és que aquest 2025 siga l’any en què, com a societat, fem passos ferms per erradicar aquesta violència. Vull una Vila-real més inclusiva, solidària i igualitària, un lloc on totes les persones puguen viure amb dignitat i respecte.

Un any ple d’oportunitat

Amb aquests desitjos i compromís, encetem un any carregat de reptes, però també d’oportunitats per construir un futur millor. Treballem juntes i junts per fer-ho possible.