Cotxes de sobres

Poca gent no haurà vist les imatges de cotxes amuntegats i inerts als carrers dels pobles de l’Horta. Tot un munt de visions que ens donen una idea del que deu ser l’apocalipsi versió 5.2. Tal vegada de les altres imatges, tant colpidores, veient l’aigua bruta tirant parets i carrers avall ens fereixen perquè sabem el dolor que comporten. En cases destruïdes, famílies trastocades, gent morta... La catàstrofe ens ha colpit a totes i tots d’una manera o una altra.

Es farà el que s’haja de fer i tot tornarà un poc a la normalitat. Però més enllà de mesures concretes el que caldrà es plantejar-les des d’una òptica diferent.

Amb els cotxes amuntegats, bruts i sense vida, s’ha posat en evidència, més encara, que el model de vida diària no pot basar-se en aquest mitjà de transport tant individualista i depredador. L’urbanisme futur i les polítiques socials han d’anar enfocades a evitar tanta i tanta dependència d’un artefacte mortífer com aquest.

Sentit comú

A la gent, per desgràcia, no li toca altre remei que utilitzar-lo. Però les polítiques ambientals, urbanes, socials, municipals i de sentit comú i per a benefici de la societat no poden continuar sent unes que primen el vehicle privat com l’element clau de la vida de tanta i tanta gent treballadora. Ara, enmig del desastre ens n’adonem de com estem pendent del transport privat.

L’urbanisme de les ciutats, ja ho veiem, s’ha planificat en funció dels desplaçaments amb vehicles propis. Però calen uns dissenys ciutadans diferents. I que la vida puga funcionar sense tanta necessitat de recórrer a l’ús del vehicle particular.

I la culpa d’aquesta manera d’actuar no cau sobre els usuaris sinó, principalment, sobre les instàncies que planifiquen els desenrotllaments urbans. Des de l’estat fins als ajuntaments. En situacions com aquesta que vivim per culpa de la pluja, es pensa en primer lloc en apuntar a coses immediates. Perquè les prioritats són eixes: menjar, aigua, roba, refugi, però els veritables culpables de la desgràcia s’amaguen darrere oficines i despatxos que devien pensar en el benefici de tots i no en el de la butxaca o dels vots. Sobren cotxes i falta planificació en favor de la ciutadania.

Sociòleg i traductor