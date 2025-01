Sin noticias de Sánchez

Cuando un ciudadano o un territorio tienen un problema, la obligación de cualquier administración es dar una respuesta eficaz y ágil. No entiendo la política de otra manera. Las lluvias torrenciales que afectaron a nuestra provincia hace poco más de dos meses exigían una actuación rápida por parte de las administraciones, pero no todas han cumplido.

Desde el minuto uno nos pusimos a trabajar desde el Gobierno Provincial para enfrentar la crudeza de la naturaleza. Un esfuerzo que hoy continuamos gestionando con recursos para dar soluciones a los municipios y vecinos afectados.

Desde la Diputación de Castellón destinamos 200.000 euros a través de la línea de emergencias que por primera vez la institución había contemplado en un presupuesto. Era un compromiso que asumí en 2023 ante los ciudadanos y que cumplí en 2024 como presidenta del Gobierno Provincial. No debíamos repetir los errores que se habían cometido en tragedias como las que causaron los incendios de Bejís (2022) o Villanueva de Viver (2023). La virulencia de lo ocurrido nos llevó a duplicar los fondos. Con 400.000 euros dimos una respuesta rápida para estar a la altura de lo que la provincia exigía. Hacer mucho más y atender a los municipios afectados como merecían. Y así lo hicimos. A la línea de catástrofes extraordinaria sumamos 500.000 euros para el arreglo de las carreteras de la red provincial. Ampliamos con 609.000 euros la partida gestionada con la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) para reparar los desperfectos registrados en las plantas depuradoras. Y también reservamos 1.374.000 euros para restaurar los caminos rurales que habían sufrido daños de consideración por arrastres y escorrentías.

Pero no era suficiente. Los 68 municipios afectados merecían que lo ocurrido tuviera un impacto más allá de la provincia y nosotros éramos su altavoz. Porque no estaban solos.

En noviembre alzamos la voz para proteger los intereses de cada uno de los damnificados. Les defendimos para que la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España estuvieran a la altura de lo acontecido. Castellón había sufrido mucho y la respuesta debía llegar por parte de todos. Y una vez más la realidad demostró en quién se puede confiar.

El Consell no dudó en responder a nuestra llamada. Doce millones de euros para los afectados a los que se les otorgaba por decreto un importe de 200.000 euros para sufragar los gastos ocasionados por el paso de la dana en cada uno de ellos.

Falta de respuesta

El 30 de diciembre se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las bases para la concesión de las ayudas que desde el 2 de enero ya se pueden solicitar por parte de los beneficiados. Del Gobierno de España nada sabemos. Solo que esa falta de respuesta ya nos resulta lamentablemente familiar. Castellón merece mucho más que lo que el presidente del Gobierno de España nos da. Y esta institución va a estar siempre al lado de la provincia para que aquello que por justicia reclama llegue hasta el último rincón del territorio.

Por eso, porque necesitamos alianzas y frentes comunes, esta presidenta tiende la mano al resto de grupos políticos de la cámara para tejer pactos que nos ayuden a defender los intereses de nuestros vecinos. Aquellos que hoy se ven lastrados por la falta de compromiso de un presidente, Pedro Sánchez, que una vez más nos da la espalda.

No nos cansaremos de afirmar que esta tierra está infrafinanciada. Y no solo para ayudar a superar los estragos de la dana a través de las ayudas públicas convocadas por el Gobierno central. Mi provincia merece enfrentar un 2025 con las transferencias justas que no llegan. Un modelo que reconozca las mayores competencias que cada año amplían los municipios más pequeños y que sea capaz de reconocer la realidad demográfica de una provincia que da mucho más que lo que recibe. Para lograrlo es necesario que vayamos todos juntos, capaces y fuertes, para acabar con la ceguera de un PSOE que al frente del Gobierno de España parece haber olvidado que este país está compuesto por 52 provincias entre las que Castellón se encuentra.

Hace un año me dirigí a tres ministros para poner el foco en demandas de mi provincia que se ven ignoradas: financiación, transporte y cerámica. Solicité audiencia a María Jesús Montero, ministra de Hacienda; a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y a Jordi Hereu, ministro de Industria. Y nunca la obtuve. Su desdén no hace sino alentar mi interés por seguir abanderando esta tierra que me vio nacer y cuyo futuro defenderé siempre ante cualquier administración. Porque el propósito de esta presidenta, de esta vecina de Vall d’Alba, será siempre el de reclamar lo justo para ganar lo merecido. Nadie nos ha regalado nada, pero tampoco nadie tiene el derecho a privarnos de aquello que nos hemos ganado a pulso. Con la cara bien alta, con argumentos sólidos y con la valentía que Castellón merece, lo conseguiremos.

Presidenta de la Diputación de Castellón