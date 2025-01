Cien palabras socialistas y una opinión desesperada

Lo decía Pablo Neruda en Veinte poemas de amor y una canción desesperada: «...mi alma no se contenta con haberla perdido... es tan corto el amor, y es tan largo el olvido... Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y éstos sean los últimos versos que yo le escribo». El autor hablaba del amor hacia una mujer y la portavoz socialista del equipo de la rabieta, la ínclita María, habla de la desazón desmesurada por la alcaldía perdida. La tuvo cerca, y le duró un suspiro. Se ofreció a guiar de nuevo la barca, como dice ella, pero, ¡vaya por Dios!, la barca se hundió justo antes de alcanzar la orilla. Su gozo en un pozo.

Canción desesperada

Y desde entonces hasta ahora, y me temo que hasta las próximas elecciones, se la pasa de una canción desesperada a otra sin remisión alguna. A los socialistas de este país se les llena la boca con: «En Política no vale todo» y después, a la primera de cambio, ahí lo tienen: imputados a mansalva, banquillo para amiguetes y familiares, sexo, droga y rock and roll, maletas venezolanas y omisión de socorro en las tierras valencianas afectadas por la dana. Y aquí no pasa nada. Nos viene el séquito de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, con sus miradas, que nunca son inocentes, a decirnos lo malos que somos los demás y lo buenos ellos.

Cierto que el juego político, mal entendido, para quienes tienen más carencias profesionales que virtudes, el ataque basado en populismos, en verdades a medias y la manipulación de las masas, tiene un pase. Para mí no. Y mi línea roja es clara: si la socialista de Oropesa María critica, más allá de una opinión desesperada porque a ella sí se le ha hundido la barca, con todo el chiringuito, con expresiones como la utilizada ayer, referidas al equipo de gobierno de Oropesa, «...coquetean con el fraude de ley...». Si tiene pruebas de algún delito, para eso están los tribunales. Y si no las tiene y sigue por esa línea, también están para eso.

De momento, soy yo la que está frenando los desaguisados de la portavoz socialista en su etapa en Urbanismo y alcaldía: un skate park que no contaba con estudio medioambiental, un depósito en zona verde y sin compatibilidad urbanística o un proyecto de residencia de personas mayores, inviable, según escrito de consellería de fecha abril de 2023, antes de elecciones y que a ella se le olvidó contar a los vecinos. En fin...

Alcaldesa de Oropesa del Mar