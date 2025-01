Objectius complerts

Comencem un any carregat de reptes, després de tancar-ne un altre ple d’èxits. Les grans decisions i transformacions necessiten valentia i dedicació diària, qualitats que no li falten a l’equip de govern que tinc l’honor de liderar.

M’agradaria aprofitar aquest espai per a aclarir algunes qüestions que, a voltes, s’han dit sobre la meua gestió. Una vegada més, el temps ha sigut el millor jutge, donant i llevant raons i posant a cadascú al seu lloc.

«L’alcalde de l’Alcora renuncia a la residència de la tercera edat», 28 de febrer de 2022.

Els qui mai han fet res per a dotar l’Alcora d’una nova residència, tampoc van confiar mai en eltreball d’aquest govern municipal. Sempre vaig assegurar que no llençaria la tovallola i que continuaria lluitant per a portar endavant aquest projecte. Avui, podem dir amb orgull que ja tenim els terrenys, i no uns qualssevol: tenim els millors, en una ubicació immillorable.

La Sanchis ja és del poble de l’Alcora. El següent pas serà actuar per tal d’eliminar tot el perill. Obrirem el barri de Sant Jaume al seu creixement natural i construirem una residència, juntament amb altres serveis que beneficiaran tota la ciutadania. Que ningú ho dubte: treballarem incansablement finsa aconseguir-ho.

«El PP reprocha a Falomir una reforma exprés de PGOU con fines claramente propagandísticos», 11 de febrer de 2023.

Aquesta reforma del nostre planejament urbanístic és la que ha fet possible que avui ja s’haja pogut enderrocar l’antiga fàbrica de Plaza. En els pròxims mesos, tot aquest espai es transformarà en una zona d’oci i serveis. Aquest projecte no només permetrà el creixement de l’Alcora amb una urbanització adaptada al segle XXI, sinó que també millorarà una zona on, fins ara, convivien a menys de 10 metres una àrea residencial i una zona d’indústria pesada.

Malgrat no comptar amb el suport d’alguns partits que, des de fa anys, no tenen cap projecte per als nostres veïns i veïnes, continuem treballant per a oferir un futur millor al nostre poble.

«La inflació deixa deserta l’obra del museu de la ceràmica a la Reial Fàbrica de l’Alcora» i «L’Alcora busca com finançar el sobrecost de la Reial Fàbrica», agost de 2022.

Estic segur que molts recordareu aquestes notícies. Van ser moments difícils, amb un nus a la gola. Després d’haver aconseguit una subvenció d’1,4 milions d’euros del Govern d’Espanya, l’obra va quedar deserta quan la vam traure a concurs públic. Cap empresa va voler assumir el projecte amb el pressupost estimat, a causa de l’impacte de la guerra a Ucraïna i l’augment dels preus dels materials.

En aquell moment només teníem dues opcions: o l’Ajuntament assumia el sobrecost d’1 milió d’euros, o bé retornàvem la subvenció. L’import total del projecte era d’1,9 milions d’euros, i l’Ajuntament ja havia compromés 500.000. Sumar-hi 1 milió més no era una alternativa viable, perquè sabíem que podríem optar a noves convocatòries, millorar el projecte, ampliar la zona d’actuació i aconseguir més finançament. Tenia la confiança que, amb paciència, això seria possible.

Finançament

Així doncs, vam decidir tornar l’ajuda i esperar. Sempre he defensat que la recuperació de la Reial Fàbrica és un projecte d’una magnitud tan gran que existeixen moltes línies de finançament per a fer-lo realitat.

El temps ens ha donat la raó. A l’octubre de 2023, ens vam presentar a una nova convocatòria de subvencions, dissenyada específicament per a iniciatives d’aquestes característiques. El nou projecte, amb un pressupost de 4,4 milions, va ser seleccionat. Al desembre de 2024 ens van notificar que ens havien concedit el màxim de subvenció possible; el 75% del cost serà finançat pel Govern d’Espanya. Objectiu complert: ara tenim més recursos provinents d’altres administracions per fer realitat tot el que volíem en 2022, i encara més.

«L’Alcora avança en modernitzar les seues àrees industrials per constituir la seua primera EGM», agost de 2023.

Fa poc menys d’un any i mig, anunciàvem que estàvem treballant per a crear la primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) del polígon industrial de la Torreta. Avui podem dir amb satisfacció que no només en tenim una constituïda, sinó dues.

El passat 27 de desembre, i per unanimitat del ple municipal, vam aprovar la constitució de l’EGM de Santa, consolidant així un pas més en la modernització de les nostres àrees industrials. Sabeu que no m’agrada l’arrogància, i menys encara la prepotència. Però sí que vull dir amb molt d’orgull que, des que soc alcalde del nostre Ajuntament, hem invertit en els polígons industrials més de 4 milions d’euros. Una diferència abismal si ho comparem amb els 0 euros invertits en anys anteriors.

L’esforç, la planificació i la determinació continuen sent la clau per garantir que l’Alcora continuacreixent i avançant cap a un futur més modern i competitiu.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló