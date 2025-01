Lluitem pel nostre futur

Una nova agressió planeja sobre el veïnat del poblat marítim de Torre de la Sal. Però aquesta vegada no ve en forma de temporal marítim sinó des dels despatxos del Ministeri de Transició Ecològica a Madrid.

Una vegada més actúen en contra dels interessos de la ciutadania de Torre de la Sal i del conjunt del poble de Cabanes. I una vegada més des de Compromís lluitarem en contra del desgavell d’enderrocar el nostre tradicional poblat mariner amb més de cent anys d’història. Els propietaris dels habitatges són els seus legítims propietaris i lluitarem fins al final perquè d’una vegada per totes acabe aquest malson.

Des d’Units pel Poble estarem treballant sempre al costat del veïnat, reivindicant un model sostenible a ca nostra, una nova partió en la línia marítima, i una lluita eficaç en contra de la regressió del litoral. Fa anys que reivindique una modificació de la llei de costes, però no pel propòsit del PP de tornar a un urbanisme depredador i d’amiguismes, sinó entre altres coses per salvar els habitatges de tota la gent del nostre poble, la gent del poblat que al llarg de tota la vida ha viscut allí.

Al costat del veïnat

Continuaré treballant des de l’ajuntament, sempre al costat del veïnat, reivindicant un model sostenible a ca nostra, una nova partió en la línia marítima, i una lluita eficaç en contra de la regressió del litoral marítim, perquè d’una vegada per totes acabe aquest malson. No ens aturarem per molt gran que siga el gegant amb qui hàgem de lluitar.

