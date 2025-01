El año de la felicidad

La felicidad es el único sentimiento que perseguimos con ahínco durante toda la vida. Una de las grandes incógnitas del ser humano ha sido siempre conocer en qué etapa de la vida se alcanza la felicidad completa, o por lo menos el pico más alto. La Universidad de Harvard ha publicado un extenso estudio, avalado por una investigación que ha durado 80 años, que parece desmontar un mito.

El estudio determina que el momento de máxima felicidad de nuestra vida no se produce cuando somos jóvenes, sino a partir de los 60 años. Esto es debido a que, a esa edad, somos emocionalmente más sabios, empezamos a ser conscientes del límite de nuestra vida y nos liberamos de las obligaciones que no deseamos, como amistades o reuniones que no nos gustan. Además, la cercana jubilación, unida a la independencia de los hijos, invita a aprovechar el tiempo lo máximo posible, reforzando las conexiones afectivas al rodearse de relaciones cariñosas.

Mayor estrés

Por otro lado, el estudio revela que la edad más triste son los 47 años, pues a esa edad se experimenta el mayor estrés, debido a que hay más preocupaciones, incertidumbres y responsabilidades. A todo esto, se suma el comienzo del declive físico por culpa del lógico paso del tiempo. A pesar de todo, intentemos no perdernos las pequeñas alegrías de la vida mientras esperamos la felicidad completa pues, en ocasiones, la felicidad se cuela por una puerta que no sabíamos que habíamos dejado abierta, sin importar la edad.

