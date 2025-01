La formació en competència digital

Al món actual, el desenvolupament de la competència digital ciutadana resulta essencial per a fer front a les transformacions tecnològiques que avancen a gran velocitat i que modifiquen la nostra manera de treballar, d’aprendre, de gaudir de l’oci i de relacionar-nos.

Aquesta constant evolució del conglomerat digital porta amb si la necessitat d’adaptar-se a noves demandes educatives i professionals. Per una banda, els coneixements sobre el desenvolupament d’algorismes, la gestió de dades o la intel·ligència artificial, condicionen sectors laborals molt diversos. Per altra banda, les noves formes de comunicació digital a través de les xarxes socials necessiten competències per a verificar informació i combatre notícies falses, les quals poden afectar la percepció de la realitat. Les xarxes socials també han resultat clau en l’organització sociopolítica per a la participació ciutadana. Aquestes ferramentes han d’afavorir l’exercici de drets i la presa de decisions col·lectives, enfortint una societat més participativa i inclusiva.

La formació continuada en tecnologies digitals resulta, per tant, crucial en una realitat cada vegada més híbrida. Amb la finalitat de fer front a aquesta necessitat sorgeix el projecte ProDigital, una iniciativa que involucra totes les universitats públiques valencianes, i que ha estat coordinada per la Universitat Jaume I, amb l’objectiu d’enfortir la competència digital de la comunitat universitària així com de la ciutadania en general a través de la formació continuada i en obert.

Tres objectius específics

ProDigital, que s’ha desenvolupat gràcies al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i als fons europeus Next Generation, ha tractat d’assolir els següents tres objectius específics: en primer lloc, crear un ampli repertori de recursos i materials, gràcies al treball del professorat i del personal tècnic especialista en tots aquests aspectes digitals, com ara, la privacitat i la ciberseguretat, la gestió eficient de la informació, la participació ciutadana amb l’administració, la programació informàtica, la visualització i anàlisi de dades, el benestar digital, o la creació de nous formats narratius digitals.

En segon lloc, desenvolupar una plataforma per a la millora de la competència digital. A través d’aquest web (https://uni-prodigital.es), qualsevol persona pot conèixer quin és el seu nivell de competència digital a partir d’un senzill test autodiagnòstic i obtindre una proposta personalitzada per a la seua formació digital.

I, en tercer lloc, oferir tots eixos materials en accés obert. Ara mateix, a través d’aquest portal es poden accedir a més de 500 materials digitals, que es poden utilitzar i compartir. A més a més, per a totes les persones amb comptes corporatius d’una universitat pública valenciana, s’ofereix la possibilitat d’accedir a més de 50 cursos, completar-los al seu ritme, i obtenir un certificat de superació, de manera totalment gratuïta.

En el cas de l’UJI, aquests cursos complementen i actualitzen el programa de cursos que oferim al nostre professorat i personal tècnic i d’administració i serveis, i suposa un ventall de formació complementària per a l’estudiantat universitari. I, a més a més, ha comportat una experiència molt satisfactòria per a la preparació de recursos digitals, que ens servirà per a donar suport a la creació de materials docents en el nou Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (CIETD) que es posarà en funcionament aquest 2025.

Oferir oportunitats d’aprenentatge

En definitiva, les institucions acadèmiques han d’oferir oportunitats d’aprenentatge personalitzades, utilitzant formats flexibles, amb recursos ajustats a diferents necessitats, amb la finalitat de donar resposta a les demandes actuals i futures, en un món digital en constant evolució. Fent pròpia la reflexió de la científica i activista britànica Jane Goodall, la tecnologia per si sola no és suficient, també hi hem de posar el cor.

Per a això, mirar cap al futur en l’àmbit universitari implica prendre consciència de les necessitats i demandes de la nostra societat i, en conseqüència, complir amb el compromís cap a la ciutadania mitjançant la transferència del coneixement.

Delegat de la rectora per a la Transformació Docent i responsable acadèmica del projecte ProDigital