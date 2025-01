Dana fiscal valenciana

Lo valencianos tenemos la suerte de vivir en la millor terreta del mon y la desgracia de sufrir inundaciones periódicas a las que se suma la falta de previsión. Tenemos infrafinanciación, recibimos menos inversiones que nadie y pagamos más impuestos que cualquiera. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el que se paga al comprar una vivienda de segunda mano, y que es de competencia autonómica, nos grava con el tipo impositivo más alto de España, que es un 10-11% del valor de referencia del catastro. En Navarra o Madrid se paga un 6%, 4 ó 5 puntos menos, y en todas las demás autonomías el tipo es menor que el nuestro. Y si nos vamos al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que es el que pagamos por lo que se supone que ganamos y que es progresivo por tramos, tiene una parte estatal, igual para todos, y otra autonómica que varía en cada territorio. Volvemos a ser los que más pagamos, un marginal máximo del 54%.En Madrid, un 45% de los ingresos, 9 puntos menos. Lo raro es que no se empadrone todo el mundo allí. Castilla-León, con un 46%, Andalucía o Galicia, un 47%, y así todas.

Injusticia

Total no nos dan y nos quitan, vamos: nos arrasan. No se sabe dónde queda la igualdad entre españoles que proclama la Constitución. Ni por qué el PP, que lleva en su programa la bajada de impuestos, lo que ha hecho en numerosas comunidades, aquí no lo hace. Porque estas sí son decisiones autonómicas. Si Madrid va como una moto es porque a sus ciudadanos no los esquilman. Otra injusticia con los valencianos que no sé hasta cuándo aguantaremos. Ya está bien.

Notario y doctor en Derecho