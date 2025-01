Parece que no pueda pasar cierto tiempo sin que salga a la palestra el tema de las pensiones, tema recurrente cuando alguien quiere que se hable de él. Esto viene a colación por las declaraciones de Albert Rivera calificando al sistema de pensiones como «estafa piramidal». La verdad es que viniendo de un cerebro tan privilegiado como el suyo, la importancia y credibilidad que se le da es cero, mas aún, cuando estando en Ciudadanos, ese partido que desapareció gracias a su gestión, defendía el sistema de pensiones (¿coherencia?). Suena a interés en potenciar los planes privados de pensiones. De hecho, creo que ahora está en un grupo de inversión, y desconozco si tienen intereses en este sector pero no me extrañaría.

Aún recuerdo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy hizo la reforma de las pensiones, basándose en los informes de un comité de expertos, de los cuales el 75% tenían intereses en aseguradoras y entidades con planes privados de pensiones. Por cierto, sólo UGT votó en contra del informe, mediante el cual el gobierno del PP limitó el incremento de las pensiones al 0,25%. Afortunadamente, cambió el gobierno y con ello el sistema de revalorización de las pensiones, incrementándose de acuerdo al IPC, manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas, aunque queda mucho por hacer.

El déficit que tiene la Seguridad Social en pensiones, se podría haber mitigado en gran parte si el Gobierno de Rajoy (qué casualidad, ¡otra vez!), no hubiera financiado la deuda de los bancos (¿esa que no íbamos a pagar?). Se hubiera reducido también la deuda, si de la caja de las pensiones no se hubieran pagado los gastos del ministerio, y se hubiera reducido si las bonificaciones a las empresas no hubieran salido de la caja de las pensiones.

Dejen tranquilos a los pensionistas

Así que todos estos iluminados, como el Rivera, los influencers de Andorra y los cachorros de la ultraderecha, que dejen tranquilos a los pensionistas, ya que entre otras cosas, fueron ellos, los y las pensionistas, los que mantuvieron a miles de ciudadanos cuando la crisis del 2008-2012, y no estos gurús de la economía.

Secretario general de UGT Comarques de Castelló