Un reflex de les nostres prioritats

La primera setmana després dels dies festius de Nadal ha sigut un bon reflex de les prioritats polítiques de l’equip de govern. La visita a les obres de construcció del nou col·legi Rosario Pérez va ser la primera acció de la setmana (després de la junta de govern municipal) i la millor notícia és que avancen segons el calendari previst. L’estructura està pràcticament acabada, un any després de l’inici d’estos treballs, que suposen una inversió al barri Carbonaire de 5.600.000 euros i una aposta ferma per l’educació pública i de qualitat.

En la visita vaig estar acompanyada pels tècnics municipals i de l’empresa constructora, així com de la directora del CEIP i de la presidenta de l’AMPA perquè pogueren conéixer l’estat del projecte de primera mà. L’accessibilitat de l’edifici i la sostenibilitat són les claus del disseny arquitectònic, ja que quan estiga acabat tindrà diversos nivells d’accés interconnectats i s’integrarà amb l’entorn natural i urbà, a més d’aprofitar la ventilació creuada o l’energia solar.

Des de les institucions hem de ser un exemple i per això totes les noves construccions tenen en compte este factor de cura del medi ambient. No només per lluitar contra el canvi climàtic i per a tindre cura del nostre planeta. També per a estalviar, perquè l’eficiència fa que tinguem menys despesa econòmica. Esta filosofia és la que també regeix el projecte de reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament, que també van començar abans de Nadal en l’interior i ara ja s’han instal·lat les tanques de protecció per a iniciar els treballs d’acopi de materials i d’actuació en les façanes.

Ecoparc

En esta setmana inicial de l’any també hem donat compte de la recuperació de 227.000 euros del Consorci de Residus per la concessió demanial dels terrenys de l’ecoparc. Esta quantitat econòmica estava pendent des de feia més de 15 anys i des de fa 10, quan vam entrar a governar a l’Ajuntament, ha sigut una prioritat cobrar este deute perquè són diners que són del poble de la Vall i era de justícia rebre’ls. De nou hem demostrat que la gestió responsable i que defensa els interessos de la ciutat és la nostra manera de fer, així com reclamar davant qualsevol institució allò que ens pertany.

També hem visitat els treballs de consolidació de talussos en l’accés al Monte Zamora, on també hem eixamplat el camí en la zona on comencen els primers habitatges. Es tracta d’una inversió amb fons propis de 18.000 euros molt demanada pel veïnat, amb l’objectiu de millorar la seguretat en la circulació de vehicles i vianants. I en els pròxims dies s’iniciaran les obres de consolidació del talús del Parc del Progrés del Toledo, molt reivindicades per l’associació de veïns i que també milloraran la seguretat en este espai urbà que és punt de trobada i d’oci al barri.

Això vol dir que més enllà de les grans inversions, com els 17 milions d’euros que s’executaran amb els fons europeus Next Generation EU, des de l’Ajuntament donem resposta a les millores que demanda la Vall. Alguns diuen que només fem cas als grans projectes, però no és la realitat. I ho demostren actuacions com estes, com el Pla d’Asfaltat (que enguany tindrà una nova fase) o com la pròxima millora de l’últim tram del carrer del Carmen, en el qual les voreres són molt estretes. Per això deixarem el carrer a un únic nivell per a garantir l’accessibilitat i donar-li major seguretat a esta zona. És un treball constant per la ciutat i per la seua gent. Perquè no només impulsem obres. Un dels projectes més bonics que realitzem és la Universitat Popular, que hui obre la matrícula per al segon quadrimestre. Enguany hem potenciat els tallers de creativitat i d’art per a fer front a la soledat no desitjada, sobretot entre la gent gran. Així tractem de fomentar l’envelliment actiu de la població i la seua participació, en la línia del II Pla Director de Gent Gran.

Els polígons i els nous agents de policia

Esta setmana continuarem l’activitat amb la visita de treball a les obres de millora dels polígons industrials Belcaire i Mesquita. També rebrem els nous agents que s’acaben d’incorporar a la plantilla de la Policia Local i reunirem el grup de treball dels fons europeus, entre moltes altres accions del dia a dia com la visita d’empreses i comerços, reunions amb els diversos departaments municipals i de coordinació i planificació política i tècnica de projectes. L’activitat no s’atura i el cap de setmana també celebrarem els primers actes de la festivitat de Sant Antoni. L’agenda és completa a la nostra ciutat i ahir vam gaudir d’un concert d’intercanvi entre el nostre Conservatori de Música i el de Ginebra i d’una obra de teatre sobre la pau per a públic familiar. I este dimecres també defensarem el valencià en la taula redona sobre la nova llei educativa valenciana. Com veieu, la Vall està molt activa.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó