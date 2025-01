No hay plan Marshall

En mi artículo del pasado 22 de noviembre, bajo el titular Adelante, general, apuntaba la necesidad de un plan Marshall para las zonas devastadas por la dana en la Comunidad Valenciana, animando al general Gan Pampols a seguir los pasos de su homónimo norteamericano, el legendario George Marshall. Confiaba en que el militar, en calidad de vicepresidente de la Generalitat para la Reconstrucción, sería capaz de hacer rectificar la desleal posición del Gobierno. Y exigir, desde el conocimiento profesional, la inmediata movilización de todos los medios personales y materiales del Ministerio de Defensa de los que, desde el minuto uno, alardeó la titular de la cartera, Margarita Robles. A día de hoy, ni una cosa ni otra. Ayer leía en las páginas de un medio regional las declaraciones de Santiago Carbó, catedrático de Economía de la UV, que refuerzan mi opinión. Dice Carbó: «Se tenía que haber hecho un plan Marshall a la valenciana. Ya es tarde». Referente a nivel internacional, el prestigioso economista pone el acento en lo excepcional de la mayor catástrofe natural sufrida en territorio europeo desde que hay registros. Devastación solo comparable al tsunami que hace dos décadas azotó un área de Asia. El profesor Carbó pone el dedo en la llaga al proceso de reconstrucción: «Uno de los problemas que nos vamos a encontrar en este asunto es la menor eficacia de las actuaciones, porque no están coordinadas ni hay unidad de acción».

Equivocación

Recientemente el president Mazón reconoció en un acto del PPCV la equivocación de haber confiado en Pedro Sánchez. Cierto es que Mazón desoyó el consejo de Feijóo en los primeros momentos de la riada y no solicitó al Gobierno la activación del máximo nivel de emergencia, a lo que hay que sumar la cuestionada actitud de las horas precedentes al siniestro. Empero, es preceptivo recordar la potestad del ministro de Interior para asumir la dirección de semejante crisis, Sánchez no quiso. En tan desgraciada situación, la oposición en la Comunidad Valenciana y sectores de izquierda se han lanzado con saña contra un objetivo, que sin estar exonerado de gran responsabilidad no debería ser el único a señalar. De ahí, entiendo, la estrategia de Feijóo arropando en público a Mazón y recordando que éste ha fiado su horizonte político al éxito de la reconstrucción. El PP es consciente del problema que tiene en tierras valencianas y hace bien en no entrar al trapo del maquiavélico tacticismo de Sánchez, ausente del más prioritario de los asuntos nacionales que afecta directamente a más de 800.000 personas.

El presidente está missing en el asunto de la dana desde que en Paiporta puso pies en polvorosa, dejando a los Reyes y a Mazón afrontando el justificado enfado de los damnificados. Harían bien la oposición valenciana y sus aledaños en aparcar intereses electorales y exigir a Sánchez la adecuada respuesta al nivel de la cuarta economía de la UE. L’Horta Sud sigue siendo un descomunal cementerio de coches, además de camposanto de vidas, empresas y haciendas. Una vergüenza de la que el Gobierno de Sánchez es arte y parte nucleares.

