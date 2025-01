Recercan la factura amagada

Quan més me’l pentine més me l’embolique, això passa amb la famosa factura del Ventorro. Una telenovel·la per capítols que comença a ser amotinadora. A cada moviment explicatiu o resposta parlamentària, el circ en què els llogaters actuals han convertit el Palau de la Generalitat, és si més no, d’un riure seriós. Primer que si era un dinar privat, després que era de treball i finalment que si era una reunió del partit. Però encara no ens han aclarit per què el president, no estava on havia d’estar i que és allò tan rellevant que ho impedia, perquè per eixe motiu, per eixa deixadesa van morir moltes persones, moltes més de les que calien.

Dir que ara el que és crucial és treballar per la recuperació, és una obvietat i, el dia 29 el més important era estar al lloc i no de dinar. Un govern no deixa altres responsabilitats per complir-ne una. És necessària i no ocupa tant de temps, una explicació ampla i total del motiu pel qual el president no estava als ramals de la natura desbocada. Què és allò que inclourà el relat de la factura del menú que no puga ser posat en coneixement de tots? Quin misteri amaga que és menysté al parlament autonòmic sostraient-li el seu coneixement? La factura si existeix, puix ja sabem que el partit té antecedent de pagar factures en b, o trencar proves a martellades, la coneixeran els que van dinar; el restaurant, tindrà una còpia; la sabran l’amo o gerent del restaurant; el cambrer que va servir la taula i el que la va confeccionar; ho sabrà si vol, hisenda, i els jutges, el fiscal, i els funcionaris judicials si és el cas i es demana en un judici.

Interioritats

Però Les Corts, la representació del poble valencià al qual tantes vegades anomenen, sembla que no està preparada per a conéixer les interioritats ocorregudes en el reservat del Ventorro entre les dues i les divuit hores. Potser estaven fent una porra del que passaria amb la dana, posats a especular és tan vàlida està teoria com la sexual, la migdiada, la d’estar fent-se gintònics o jugant al despullat. Mentre li neguen al parlament la informació, ens colen el nou protocol sobre emergències incomplet, el conseller Rovira ens toreja amb les seues dèries lingüístiques i el vicepresident conta el que ha passat i no acaba de dir-nos com pensa resoldre la reconstrucció.