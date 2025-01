Per una Diputació municipalista

Ens van dir que serien la Diputació dels pobles, però la realitat no és així. Deixar el Fons de Cooperació sense dotació econòmica en el pressupost inicial de la Diputació de Castelló és una irresponsabilitat sense precedents d’una institució al servei del municipalisme. El PSPV no deixarem d’insistir, reclamar i fer tot el que estiga al nostre abast perquè es torne a pressupostar, encara que a molts ajuntaments ja els han creat un problema cara a l’elaboració dels seus comptes municipals. Una decisió arbitrària del PP de la senyora Barrachina que no va consultar ni amb els seus alcaldes i alcaldesses, ja que molts es van assabentar pels nostres companys i companyes en els ajuntaments d’aquesta província.

Per als socialistes, aquest fons és més que això: són uns recursos que tracten tots els pobles per igual, que donen als ajuntaments recursos perquè puguen destinar-los lliurement a les qüestions que les seues corporacions municipals consideren més necessàries i urgents. A nosaltres no ens agraden les tuteles; ens creiem de veritat que els municipis són majors d’edat, és a dir, confiem en els seus governants. La Diputació de Castelló ha d’ajudar amb serveis i recursos els nostres pobles i ciutats, però no pot caure en l’error de tractar de tutelar des d’un despatx el funcionament d’un consistori.

Comencem l’any amb l’esperança que en sis mesos estarem a l’equador d’aquesta legislatura i que, per tant, en dos anys els veïns i veïnes de la província de Castelló tindran l’oportunitat de tornar a tenir una Diputació progressista: una institució que no mire per damunt del muscle els pobles i ciutats, sinó que treballe conjuntament amb tots, per igual. El nostre compromís amb els alcaldes i alcaldesses és clar: mantenir en tots els pressupostos el Fons de Cooperació Municipal, amb l’objectiu de donar estabilitat i seguretat a tots els municipis de Castelló.

Prepotència

La passada legislatura, els alcaldes i alcaldesses vam haver de gestionar una pandèmia sense precedents, per a la qual ningú estàvem preparats. En aquell moment, ja ho vaig dir: sort que Pepe Martí estava al capdavant de la Diputació de Castelló, ja que la seua ajuda com a president va ser determinant per a poder gestionar la pandèmia en les localitats. Des que sóc alcalde he tingut l’oportunitat de tractar amb tres presidents de la Diputació de Castelló, i he de dir que mai havia vist la prepotència i l’arrogància amb què es governa ara.

Com a secretari general del PSPV-PSOE i portaveu del Grup Socialista a la Diputació de Castelló tinc la gran responsabilitat de treballar cada dia per millorar aquesta província, tal com he fet durant molts anys al meu poble. La millora d’aquesta societat és, de veritat, l’única cosa que em mou a dedicar la meua vida als altres i a contribuir als canvis que necessita la ciutadania. És per tot açò que molts de nosaltres continuarem treballant per canviar el govern de la Diputació de Castelló en les pròximes eleccions municipals de maig de 2027.

Aguantarem acusacions injustes, escoltarem coses que no ens agraden i, sempre que puguen, intentaran desacreditar-nos per desanimar-nos. Però, sabeu què? No ho aconseguiran. Nosaltres no estem ací per pensar-nos poderosos; estem ací per idees, per convicció i per gestionar amb responsabilitat i fer progressar aquesta societat. I això no hi ha res que ho puga parar.

Pla d’ocupació

Amb ganes i treball de tot el govern provincial es pot fer molt més del que s’està fent. És per això que considerem que, de veritat, es pot fer un pla d’ocupació provincial molt més ambiciós que l’actual. També es pot comprometre la institució provincial en el desenvolupament econòmic i empresarial dels pobles de Castelló, així com ajudar els municipis a captar sòl municipal per potenciar la construcció d’habitatges a preus assequibles a la província de Castelló. També es pot ajudar els pobles més menuts a desenvolupar plans de Salut Mental, ja que aquest és un problema greu que està patint part de la societat.

En definitiva, hi ha tantes coses que es podrien fer amb ganes de treballar, que considere que estem perdent oportunitats.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló