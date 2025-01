Professionals de l’odi

Desgraciadament, no és la primera vegada que passa que un regidor del govern de Begoña Carrasco difonga mentides per alimentar missatges d’odi i racisme contra nacionalitats, colors de pell o religions que consideren les seues enemigues, a les quals culpen de tots els mals i volen eliminar en la seua particular creuada. Igualment, no és la primera vegada que el govern de Carrasco tanca files amb els discursos d’extrema dreta i els defensa sense escrúpols.

Si el passat agost el regidor de Seguretat llançava mentides per acusar tota la població magrebina d’haver comés un assassinat que en realitat havia perpetrat un ciutadà espanyol, aquest Nadal, després de l’atemptat contra un mercat nadalenc a Alemanya, el regidor de Comerç va responsabilitzar la religió islàmica i els seus practicants, simplement per l’origen sirià de l’assassí. Això, malgrat que es coneix que aquest individu no sols havia abandonat l’islam, sinó que mantenia una postura declaradament islamofòbica i d’odi religiós cap a aquesta confessió.

Discurs d’odi

Més enllà de la voluntat dels regidors del govern de Begoña Carrasco d’imposar-nos quina nacionalitat, religió, color de pell o fins i tot llengua són les bones i quines són les dolentes, i més enllà de l’extrema gravetat que implica que utilitzen mentides, bulos i fake news per difondre el seu discurs d’odi, el fet que aquesta intolerància no reba cap censura per part de l’alcaldessa Carrasco és profundament preocupant. Al contrari, troba comprensió i justificació en el seu govern. Castelló no mereix un govern que legitime i amplifique discursos d’odi.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló