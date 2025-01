Himno nacional II

Les prometí la semana pasada que hoy justificaría que mi himno nacional preferido no es el español sino el francés. Pero ojo, no cualquier interpretación de La marsellesa, sino una en concreto. Sí, soy consciente de la rivalidad con nuestros vecinos del norte, las mil guerras que hemos sostenido y a nadie de mi generación se le olvidan los camiones de naranjas volcados en la frontera. Se impone a todo eso una escena de la grandiosa Casablanca, lo siento.

Cinematográfica y narrativamente, como el resto de la película, la secuencia es sublime. Creo que mi preferida de la historia del cine. En un bar de Casablanca, un grupo de oficiales alemanes empieza a entonar Die Wacht am Rhein (La vigilancia del Rin), un himno patriota. El capitán Renoir (Claude Rains), cínico como siempre, mira a Rick (Humphrey Bogart), al dueño del local, preguntándose qué va a hacer. Junto al propietario, vestido de blanco y con gesto adusto, del héroe que es, Víctor Laszlo (Paul Henreid) inicia la rebelión musical. Baja del púlpito, se acerca a la orquesta y, sin gestualidad alguna, ordena: «Play The marsellaise. Play it» (Toquen La marsellesa. Tóquenla). Los hombres miran a su jefe. Primer plano de este: asiente con la cabeza. El gesto es claro, casi contundente. El Rick desapegado, hasta cobarde, autoriza la sublevación que ha instigado el valiente Víctor. ¡Le apoya! Se podría decir, quizá, que contra todo pronóstico, porque el bar está abierto debido a su bien medida neutralidad. Pero antes nos ha dado una pista: Rick traficó con armas en la guerra civil española y, aunque le pagaba más el otro bando, solo vendía a los republicanos. Entonces se desata la insurrección. La orquesta obedece al instante y, con la ostentosa dirección de Laszlo, todos los civiles del bar empiezan a entonar los acordes del himno francés. Empieza la magia. Los militares alemanes tratan de imponer su voz marcial, pero no lo consiguen ante el ímpetu de la masa, que canta con inusitada energía, con los rostros llenos de lágrimas. Ilsa (Ingrid Bergman) mira embelesada a su querido Víctor y entona la canción junto a los demás.

Los extras, que gritan más que cantan el himno, eran exiliados de la Francia ocupada por los nazis. Su vigor y sus lloros no formaban parte de la actuación, sino que eran verdaderos. Todos ellos habían huido de la barbarie y dejado atrás a familiares y amigos que en ese momento sufrían la ocupación de su país.

Ver la rebelión enmarcada bajo los acordes de una canción, de un himno, nos recuerda que somos humanos. La complejidad del mundo, que hay unos valores a defender, contra viento y marea, aunque seamos mezquinos y nos pueda acarrear consecuencias negativas. Víctor Laszlo es un ejemplo para todos, pero Rick también: con su aquiescencia se juega su negocio e, intuimos que también su dignidad. La película se estrenó al poco de entrar EEUU en la segunda guerra mundial. Ello contribuyó al éxito que obtuvo. Integraba la causa, la dotaba de sentido. En parte gracias a una canción. Mi himno. El de todos.

Editor de La Pajarita Roja