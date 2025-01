Vull aprofitar estes línies per a traslladar tot el suport al veïnat de Torre de la Sal. Perquè sàpiguen que no estan sols. Que la seua lluita contra un deslinde injust i arbitrari que posa en risc el futur de les seues cases en Cabanes és una lluita compartida per molts. Perquè la incertesa i el patiment generats per una llei de Costes injusta i unes polítiques litorals equivocades dissenyades des de Madrid la pateixen també, per desgràcia, molts altres pobles, nuclis i edificacions tradicionals costaners del nostre litoral: les casetes de Nules, que reivindiquen un paisatge únic; veïnat de la costa de Moncofa o, sense anar més lluny, la gent del meu poble, Almassora, que ha vist com la manca d’actuació de totes les administracions davant la regressió generada per Port Castelló ha fet recular la línia costanera, ara ja a tocar de les cases.

La lluita per salvar Torre de la Sal és tan compartida que, a més de l’acord de Cabanes, esta setmana s’aprovaran mocions per frenar eixes desocupacions en molts plens, com el de la Diputació o pobles com Almassora, entre d’altres. La preocupació és tan gran (i l’avantprojecte de llei valenciana de Costes feta pel PP és en realitat una llei urbanística contra el Pativel i no té competències sobre el domini públic marítim terrestre) que en el meu poble hem proposat a l’Ajuntament comprometre’s a donar suport legal als afectats si en el futur els deslindes arribaren al municipi.

Confiem a anar tots a una.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló