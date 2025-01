20 anys del Cinemascore

Quan algú em pregunta què és el Cinemascore sempre acabe responent que és un esdeveniment que cal viure, que cal experimentar, deixar-se portar i, tal vegada, sorprendre. A priori, pot ser fàcil d’explicar amb paraules, però no és només veure una pel·lícula mentre s’escolta un concert o escoltar un concert mentre es veu una pel•lícula. És això, sí, però també alguna cosa més intangible, difícil de transmetre. És una combinació harmoniosa de dues disciplines, una màgia, un encanteri, que genera una reacció sensitiva que tan sols es pot entendre si es veu i s’escolta en directe.

La vintena edició del Cinemascore

Enguany, el Paranimf de la Universitat Jaume I acull la vintena edició del Cinemascore, la mostra de música en directe i cinema organitzada per l’Aula de Cine del Servei d’Activitats Socioculturals que va nàixer, de la mà de l’Associació Cultural Septiembre Recuerdos i, en l’actualitat de la promotora Born! Music, com inspiració als orígens del cinema en el qual es projectaven les pel•lícules acompanyades de música en directe. I sempre unida a una imatge gràfica, molt significativa, creada per la dissenyadora Marta Negre.

Un projecte amb l’esperit clar i obert d’oferir una cosa diferent i atractiva per al públic, una forma peculiar de gaudir de la projecció d’una pel•lícula mentre músics, simultàniament en el mateix escenari, interpreten en directe la seua pròpia banda sonora creada expressament per a l’ocasió.

Artistes i pel·lícules

En aquests anys s’han celebrat més de mig centenar de projeccions/concerts amb un extens planter d’artistes de reconegut prestigi, tant internacional; Balmorhea, Hauschka, Xiu Xiu, com importants músics de l’escena nacional; Raül Refree, Fetén Fetén, Club del Río i un llarg etcètera, i sempre apostant per propostes locals de diferents estils com Santi Campos, Ramón Godes, Guilles, Montefuji o Ortopédia Técnica, per esmentar-ne alguns. Tots ells mantenint la seua personalitat musical i interpretant-la en directe amb la pel•lícula seleccionada per a acompanyar-los.

En aquest sentit, la filmografia també ha sigut extensa i variada, amb un ventall obert de pel•lícules de totes les èpoques, gèneres i estils. Inicialment se centrava en la projecció de pel•lícules de cinema mut, per la facilitat que suposava per als intèrprets acompanyar-les musicalment, amb clàssics com Faust, de F.W. Murnau, Vampyr, de Carl Theodor Dreyer o La edad de oro, de Luis Buñuel, així com de projeccions de documentals o pel•lícules relacionades amb la música. A poc a poc, les propostes van anar evolucionant i es va posar música a pel·lícules més actuals, des d’experimentals o amb pocs diàlegs, fins a atrevir-se amb més contemporànies com The Birds, d’Alfred Hitchcock, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, o Nomadland, de Chloé Zhao.

Fins i tot es va dur a terme una edició especial, la quinzena, dedicada exclusivament a pel•lícules amb les bandes sonores originals interpretades en directe pels mateixos compositors. Del 30 de gener al 2 de febrer disposarem d’una altra oportunitat per a deixar-nos captivar amb les quatre sessions d’aquesta edició.

Cicle dedicat al cinema clàssic i música en viu

D’altra banda, per a celebrar l’efemèride, dins del nostre programa habitual d’En pantalla gran, dedicat al cinema clàssic i de reposició en col•laboració amb IVC–La Filmoteca, aquest trimestre hem confeccionat un cicle titulat En viu. Cinema i música en directe, amb les projeccions de dos clàssics indiscutibles del gènere com són The Last Waltz, de Martin Scorsese, amb The Band, Bob Dylan, Van Morrison i altres llegendes; i l’obra mestra Stop Making Sense, de Jonathan Demme, amb la música de Talking Heads.

Tanquen el cicle Amazing Grace, registre del mític concert d’Aretha Franklin a l’Església Baptista Missionera New Temple a Watts de Los Ángeles en 1972, rodat per Sidney Pollack, i la projecció de Ryuichi Sakamoto Opus, últim concert del compositor japonès gravat pel seu fill Neo Sora, uns mesos abans de morir.

Mantindre l’essència del Cinemascore

Un cicle que pretén mantindre l’essència del Cinemascore en la manera de delectar-nos de l’energia de la música en directe i la mateixa capacitat del cinema per a transmetre-la. Vint anys donen per a molt i, al llarg d’aquest temps, en el Cinemascore ens hem pogut delectar, sorprendre, avorrir o fins i tot decebre, però sempre amb la certesa que es viu una experiència peculiar i diferent de veure cinema i escoltar música.

Que no t’ho conten.